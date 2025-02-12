Материалы по обвинению Алии Назарбаевой в рейдерстве направили в Великобританию и Швейцарию

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«Мы направили два письма. Первое это на имя Маргарет Ходж, которая является известным борцом с коррупцией и членом британского парламента от Лейбористской партии. Она же стала представителем Великобритании по борьбе с незаконными финансовыми потоками, которая заявила в парламенте Великобритании, что представители казахстанской элиты, близкие к семье Нурсултана Назарбаева, вывели за границу миллиарды долларов. По ее словам, вкладывались они в элитную недвижимость и активы в Великобритании. Ну и второе уже повторно, но на имя генерального прокурора Швейцарии Стефана Блаттлера, город Берн. Там мы описали всю ситуацию, подчеркнули, что у органов Великобритании и Швейцарии есть юрисдикция на расследование и, кстати, преследование Алии Назарбаевой, так как имущество Алии Назарбаевой находится на территории Великобритании и Швейцарии», - сказал бизнесмен Нурлан Бимурзин.

Он напомнил, что об имуществе Назарбаевой в Великобритании и Швейцарии «до сегодняшнего дня, за много лет до этого, освещалось в новостных порталах».

«О том, что мы неоднократно обращались в следственные и правоохранительные органы нашей страны за защитой, согласно действующей Конституции Республики Казахстан, где в защите нам было отказано и теперь мы более не делаем ставку на казахстанскую юстицию, а делаем на суд и правоохранительные органы Великобритании, Швейцарии и суды других стран, так как мы ранее направляли и в Соединенные Штаты и так далее. И где нам удастся доказать приемлемость наших требований и добиться уголовного преследования Алии Назарбаевой. Также мы приложили все ответы, адресованные нам от генеральной прокуратуры Республики Казахстан, которые мы нотариально перевели, прошили, приложили всю доказательную базу, ну и то, что мы готовы ответить на все вопросы следствия и прокуратуры», - добавил бизнесмен.

Он заметил, что все заявления были направлены до вступления в законную силу нового закона о нераспространении тайны о личной жизни экс-президентов и членов их семей.

«Хотя мы ничего и не описывали о личной жизни Алии Назарбаевой. А то, что в новом аппарате Соединенных Штатов президента Трампа находятся бизнес-элиты и оно слышащее, там такие как Илон Маск и так далее, и это подтверждается тем, что буквально недавно дали обратную связь следствия через наших лоббистов по ранее нашему направленному заявлению, где они сказали, ребята, с этими выборами, инаугурацией и так далее немного оттягивается ваше приглашение на следствие, но хотим вас заверить, что люди уходят, приходят, меняются, но ваше зарегистрированное обращение у нас на месте и мы вас скоро пригласим. Поэтому мы считаем, что все, что делается, все к лучшему, поэтому мы думаем, что сначала мы прокатимся по следствию стран Европы, а позже уже по маршруту мы вылетим в Соединенные Штаты», - сказал бизнесмен.

Он в очередной раз подтвердил твердую позицию «добиваться справедливости в любой точке мира законными способами».

«Это точно. Мы никогда не остановимся и будем продолжать говорить и освещать во всех уголках мира всю правду про тот беспредел Старого Казахстана, опираясь, конечно же, на наши документы, точнее на всю нашу доказательную базу. Ну и мы также обращаемся к бизнес-сообществу и приглашаем присоединиться к сотрудничеству тех, кто пострадали от дискриминации Старого Казахстана вместе к цели справедливости идти легче», - сказал Бимурзин.

Также он и его бизнес-партнер Медгат Калиев поделились копиями писем на имя члена парламента Великобритании Маргарет Ходж и генпрокурора Швейцарии Стефана Блаттлера, с просьбой опубликовать их.

«Обращаемся к вам, так как нам известно, что они (члены клана Назарбаева – КазТАГ) в целях сокрытия своих преступлений и отмывания преступных доходов использовали валюту Великобритании, банки и инвестиционные фонды, связанные с Великобританией различными инвестиционными проектами, пользовались услугами консультантов, а также использовали почтовую и электронную связь, находящуюся в Великобритании, к тому же их активы приобретены и находятся в юрисдикции Великобритании. В отношении нас с целью рейдерского и силового захвата с похищением одного из совладельцев бизнеса, нашего имущества и где были задействованы силовые государственные структуры, то есть были совершены насильственные действия в отношении нас и членов наших семей. Многомиллиардные активы Нурсултана Назарбаева, его дочерей и зятьев, любовниц зятьев и любовников дочерей, племянников, а также его второй и третьей жен, детей в этих незарегистрированных браках, и так далее – все это богатство является результатом масштабной коррупции и рейдерского захвата успешных бизнесов простых казахских предпринимателей», - говорится в письме, адресованном Ходж.

В нем поясняется, что «простые предприниматели» – «это те, кто не являются кровными родственниками Нурсултана Назарбаева или земляками по происхождению из одного с ним аула, друзьями детства Назарбаева».

«Простые предприниматели» не имеют права на свои компании, если в их доходах заинтересован какой-либо член семьи Назарбаева», - сказано в письме.

Бизнесмены отметили, что «многие факты преступлений, совершенных Назарбаевой, были озвучены на парламентских слушаниях в мажилисе (парламенте) Казахстана депутатами Ермуратом Бапи и Ерланом Саировым».

«Мы готовы ответить на вопросы следователей и прокуроров как в связи с нашей претензией, так и в целом о преступном клептократическом режиме Назарбаева, который не только опустошал бюджет страны, но и буквально ограбил множество добросовестных предпринимателей. На протяжении многих лет мы, М. Калиев и Н. Бимурзин, как и тысячи других жертв стали жертвами хищных назарбаевых разных поколений, не могли обращаться с заявлениями в правоохранительные органы Казахстана, поскольку органы правопорядка, юстиции и суды были полностью и без исключения под контролем президента Назарбаева. Теперь же в Казахстане провозглашено обновление государственного устройства, но без исключения родные Нурсултана Назарбаева – дети, внуки, зятья и прочие – продолжают пользоваться неприкосновенностью и покровительством новых властей. Поэтому мы обращаемся к вам, исходя из того, что у органов Великобритании есть юрисдикция на расследование и преследование указанных выше лиц», - обратили внимание авторы письма.

К тому же, добавили они, «имущество семьи Назарбаевых также находится на территории Великобритании».

«Неоднократно мы обращались в следственные и правоохранительные органы Республики Казахстан за защитой, согласно действующей Конституции Республики Казахстан, в защите нам и было отказано и теперь мы более не делаем ставку на казахстанскую юстицию, а делаем на суд и правоохранительные органы Великобритании и суды других стран, где нам удастся доказать приемлемость наших требований и добиться уголовного преследования младшей дочери первого президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, Алии Назарбаевой. Все доказательства и документы прилагаются», - сказано в письме на имя Ходж.

В обращении к генпрокурору Швейцарии авторы указывают, что в этой стране есть активы Назарбаевой.

«Обращаемся к вам, так как нам известно, что дочь бывшего президента Назарбаева Н., Алия Назарбаева в целях сокрытия своих преступлений и отмывания преступных доходов использовала юрисдикцию Швейцарии, банки и инвестиционные фонды, связанные с Швейцарией различными инвестиционными проектами, пользовались услугами консультантов, а также использовали почтовую и электронную связь, находящуюся в Швейцарии, к тому же их активы приобретались и находятся в юрисдикции Швейцарии», - обратились Бимурзин и Калиев к Блаттлеру, указав, что являются законными владельцами ТОО «ГПК АЗИЯ».

Редакция КазТАГ предлагает всем заинтересованным сторонам, в том числе компетентным государственным органам Республики Казахстан считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации и готова изложить их позицию по представленной информации.

Напомним, 28 февраля 2024 года Бимурзин сообщил о том, что он со своим партнером Калиевым стали жертвой рейдерской атаки со стороны Назарбаевой и Роговой.

«В 2003 году (Назарбаева – КазТАГ), пользуясь своим влиянием, захватила действующий бизнес стоимостью $170 млн (по оценкам 2003 года) состоящий из семи нефтебаз и 96 АЗС. Для рейдерства она угрожала бывшим владельцам тюрьмой и физической расправой. Для убедительности своих угроз днем открыто похитила отца одного из совладельцев бизнеса в центре Алматы и, по словам свидетелей, в похищении, возможно, принимали работники силовых органов», - рассказали ранее бизнесмены.

14 марта генпрокуратура сообщила, что зарегистрировала заявление о рейдерстве со стороны Назарбаевой.

10 июня Назарбаева проиграла суд казахстанским бизнесменам.

20 июля Бимурзин сообщил о попытке проникновения в его жилье.

6 декабря 2024 года КазТАГ сообщал, что Бимурзин и Калиев намерены добиваться справедливости по делу против Назарбаевой в трех юрисдикциях.