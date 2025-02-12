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11.02.2025, 19:12

Шойгу прибыл с визитом в Казахстан

Новости Казахстана 0 1 360

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Астану на переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщает ТАСС, передает Lenta.ru

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

«Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане», — говорится в публикации.

Отмечается, что Шойгу также проведет встречу с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее в Казахстане предложили поработать американскому предпринимателю Илону Маску. По словам министра экономики республики Серика Жумангарина, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) мог бы помочь оптимизировать бюджет Казахстана.

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