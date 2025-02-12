Шойгу прибыл с визитом в Казахстан

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Астану на переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщает ТАСС , передает Lenta.ru

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«Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане», — говорится в публикации.

Отмечается, что Шойгу также проведет встречу с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее в Казахстане предложили поработать американскому предпринимателю Илону Маску. По словам министра экономики республики Серика Жумангарина, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) мог бы помочь оптимизировать бюджет Казахстана.