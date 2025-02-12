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11.02.2025, 20:19

Сколько должен Казахстан - в Нацбанке назвали сумму

Новости Казахстана 0 746

Национальный банк Казахстана приступает к публикации предварительной оценки внешнего долга республики, начиная с публикации данных по состоянию на 1 января 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Ранее Национальный банк в соответствии с графиком выпуска статистической информации публиковал отчетные данные по внешнему долгу на 90-й день после завершения отчетного квартала. Теперь в дополнение к ним будет публиковаться предварительная оценка внешнего долга страны.

"Такие публикации будут осуществляться ежеквартально в последний день месяца после отчетного квартала, одновременно с выходом информации о предварительной оценке платежного баланса за соответствующий период", - говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно опубликованной информации, внешний долг Казахстана на 1 января 2025 года составил 165 миллиардов 630 миллионов долларов. Из них более 91 миллиарда долларов приходится на прямые инвестиции (межфирменную задолженность). Еще 13,2 миллиарда долларов - это долги банков (2,4 миллиарда - долг Национального банка), 12,7 миллиарда - долги органов государственного управления. Еще 45,5 миллиардов долга приходятся на другие сектора.

По данным Нацбанка, на 1 января 2023 года размер внешнего долга составлял 161 миллиард 163 миллиона долларов. К 1 января прошлого года он увеличился до 163 миллиардов 551 миллиона долларов.

Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

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