Шокирующий инцидент в лифте Астаны: на ребенка напали с ножом

Подросток набросился с ножом на ребенка в лифте жилого дома в Астане, пострадавший доставлен в больницу, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Видеокадры произошедшего были размещены в социальных сетях во вторник.

Столичный департамент полиции прокомментировал случившееся.

Поясняется, что во время расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

"Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в соответствии с законодательством", - сообщили в полиции.

Отмечается, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

"Нападавший подросток будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий", - добавили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

"Ребенок с множественными резаными ранами на лице был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в многопрофильную городскую детскую больницу №2. Осмотрен дежурным травматологом и челюстно-лицевым хирургом", - рассказали в пресс-службе.

В управлении утончили, что общее состояние ребенка тяжелое.