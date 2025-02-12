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12.02.2025, 07:32

Нурали Алиев сложил полномочия

Новости Казахстана 0 648

Нурали Алиев сложил полномочия председателя совета директоров АО "Транстелеком", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Марат Кураков/Акимат Астаны/Kazpravda.kz
Фото: Марат Кураков/Акимат Астаны/Kazpravda.kz

Об этом Нурали Алиев объявил в Instagram. По его словам, он принял решение выйти из состава акционеров и сложить полномочия председателя совета директоров в связи с продажей компании.

"Транстелеком" - один из крупнейших казахстанских операторов связи, занимается телекоммуникационными и IT-услугами. По данным Forbes, держателями 75  процентов акций компании через Unit Telecom являлись Нурали Алиев и Дмитрий Покупателев. Остальные 25  процентов — у "Қазақстан темір жолы". При этом ранее компания принадлежала государству. В 2015 году сообщалось, что "Транстелеком" приватизировали за 9 миллиардов тенге.

В апреле 2022 года в правительстве предложили изучить вопрос возможного причиненного ущерба государству в результате сделки по продаже "Транстелекома".

Нурали Алиев - сын Дариги Назарбаевой.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Парень из хорошей семьи, акции государству всё равно не вернёт. Так как им самим маловато будет.
12.02.2025, 03:23
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