В Казахстане участились случаи подмешивания наркотиков в напитки

В стране за последний год зафиксировано более 8 тысяч наркопреступлений, среди которых все чаще встречаются случаи подмешивания наркотических веществ в напитки. Такие преступления представляют серьёзную угрозу, поскольку жертвы оказываются в беспомощном состоянии, становясь лёгкой добычей для грабителей и преступников.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам использовать экспресс-тесты для проверки напитков на наличие опасных веществ. Эти тесты, доступные в аптеках, позволяют за минуту выявить наркотические соединения в жидкости. Применение тестов не требует специальных знаний и может спасти жизнь.