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12.02.2025, 08:41

Выпавшему из окна военкомата в Уральске призывнику провели сложную операцию

Новости Казахстана 0 362

Врачи провели сложную операцию призывнику, который получил травму позвоночника при падении из окна военкомата в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, молодого человека после инцидента доставила в областную многопрофильную больницу бригада скорой помощи. Врачи выявили у него перелом третьего диска позвоночника.

Сначала специалисты провели транспедикулярную фиксацию позвоночника, а затем и саму операцию. Они изъяли поврежденный участок позвоночника и вместо него установили имплант.

Отмечается, что операция прошла успешно, он встал на ноги, позже его выписали.

Напомним, в ночь на 1 декабря прошлого года 19-летний юноша хотел сбежать из военкомата по простыням и сорвался.

Как утверждали его родные, никаких повесток ранее он не получал, поэтому не был готов к службе - ни морально, ни психологически. Родственники парня сообщили, что, предположительно, он долгое время после падения оставался лежать на асфальте. По их словам, юноша получил переохлаждение, а также перелом позвоночника. Они рассказали, что ему предстоит операция и может грозить инвалидность.

В департаменте по делам обороны ЗКО между тем пояснили, что пострадавший ранее получал повестку через контактный номер 1414 о явке в призывный пункт. В ведомстве указали, что вместе с юношей побег совершили еще трое призывников. Когда они увидели упавшего, оставили его. Позже убежавшие парни вернулись в призывной пункт.

В департаменте полиции сообщили сайту "Мой город", что уголовное дело в отношении молодого человека находится в ведении военной полиции.

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