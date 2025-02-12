Маневр с НДС: что придумало правительство и как это отразится на нас

Правительство Казахстана предложило новые размеры ставок налога на добавленную стоимость (НДС). Как эти меры повлияют на экономику страны, на бизнес и казахстанцев, рассказали эксперты. Подробнее - в материале Tengrinews.kz .

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Что решили по налоговой реформе и как это обосновали

Напомним, накануне правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 16 процентов и сделать ставку дифференцированной. Сельхозников полностью освободят от уплаты налога, а для ряда отраслей НДС будет 10 процентов. Таким образом, предлагается следующая дифференциация: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов. Также предлагается пересмотреть режим упрощенной декларации и розничного налога. Ключевое изменение – реализация режима только в рознице.

Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, повышение и дифференциация ставки НДС до 16 процентов позволят уменьшить зависимость бюджета от нестабильных нефтяных доходов. Это также должно усилить сберегательную функцию Нацфонда и обеспечить финансирование крупных проектов.

Поиск компромисса

По мнению экономиста Алмаса Чукина, правительство находится в поиске сбалансированного решения.

"Правительство немного изменило подход: НДС повысили не так значительно, но ужесточили другие налоговые механизмы. В целом направление верное, но пока объявили только две вещи: верхняя планка НДС составит 16 процентов, а также изменятся подходы к упрощенной системе налогообложения. В частности, будут пересмотрены условия упрощенной декларации и розничного налога, чтобы больше предпринимателей переходили на общий режим. Подход стал более горизонтальным: ставка - это один элемент, второй - расширение налогооблагаемой базы. Это разумные меры", - считает Чукин.

Борьба с теневым бизнесом

По словам эксперта, расширение налоговой базы поможет сократить масштабы уклонения от налогов, поскольку сейчас "слишком многие пользуются льготными режимами".

"Что означает дробление бизнеса? Так как упрощенные формы налогообложения обходятся дешевле, средний бизнес уходит в малый, а малый - в еще более мелкий. Все стараются спрятаться, чтобы избежать более высокой налоговой нагрузки", - пояснил Чукин.

Возможные плюсы увеличения налогов

Он также отметил, что повышение налогов в долгосрочной перспективе может принести пользу государству.

"Само по себе увеличение налогов не дает мгновенного эффекта. Однако бюджет становится стабильнее, а значит, появляется возможность повышать зарплаты учителям и врачам, строить больницы. Это делается ради общего блага", - подчеркнул экономист.

При этом он напомнил о трех базовых принципах налоговой системы:

равенство – все должны нести налоговую нагрузку на одинаковых условиях.

справедливость – с высоких доходов можно брать больше налогов, а с низких – меньше.

прозрачность – налогообложение должно быть понятным и предсказуемым.

Запоздалое решение

Экономист Андрей Чеботарев более скептичен в оценках.

"Реформы обычно проводят для стимулирования роста. Мы же меняем налоговую систему, чтобы просто собрать больше денег и решить вопросы с пополнением бюджета. Причем делается это в сжатые сроки. Вопрос актуален уже давно. Проблемы с наполняемостью государственного бюджета понятны, но почему их не решали таким способом раньше? Повышение налогов, ужесточение контроля за уклонистами и борьба с дроблением бизнеса - все это нужно было делать давно", - рассуждает Чеботарев.

В целом, по его словам, налоговые изменения редко вызывают энтузиазм у бизнеса.

"Казахстан не уникален: нигде в мире предприниматели не хотят платить больше налогов. Налоговый кодекс всегда остается компромиссным документом", - заключил Чеботарев.

Что бизнесу предложат взамен?

Экономический аналитик Максим Барышев считает, что, помимо повышения налогов, власти должны предложить бизнесу определенные послабления.

"Может, стоит объединить налоги и платежи с зарплаты, снизив нагрузку на фонд оплаты труда с 42 до 20 процентов? Или, например, уменьшить корпоративный подоходный налог до 15 процентов? Возможностей для маневра много", - отметил он.

Он напомнил слова Президента о том, что налоговая система должна учитывать интересы и государства, и бизнеса.

"Неоднократно подчеркивалось, что целью правительства остается устойчивый экономический рост. Однако в мировой практике не было случаев, когда увеличение налогов приводило к развитию. Чаще такие меры вызывают рост теневой экономики и стагнацию бизнеса", - подчеркнул Барышев.

Долгосрочные последствия

По его мнению, краткосрочный эффект от повышения НДС может быть положительным, но в перспективе это может привести к снижению деловой активности, закрытию малых предприятий и сокращению налоговой базы.