16 лет в бегах: подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном 16 лет назад. Все это время задержанный находился в бегах, передает Tengrinews.kz.
По информации генеральной прокуратуры, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" подозреваемый застрелил человека, после чего скрылся.
"Преступник находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.
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