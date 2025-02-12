Казахстанцев хотят заставить декларировать все зарубежные онлайн-покупки

В ответе на запрос редакции сообщается, что на текущий момент данный вопрос находится на рассмотрении.

В МНЭ пояснили, что сейчас таможенное декларирование не проходят товары для личного пользования на 200 евро и 31 кг. При превышении данных показателей продукция подлежит таможенной очистке, а ставка совокупного платежа установлена в размере 15% от его стоимости.

"Однако в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли вносятся изменения. И в рамках новых поправок таможенному декларированию будет подлежать весь объем продукции", – подчеркнули в ведомстве.

В МНЭ добавили, что страны-участницы Союза уже обсуждают размер единой ставки для продукции электронной торговли. Также рассматривается возможность установления порога беспошлинного ввоза. Помимо этого, определяется перечень категорий, которые не относятся к товарам электронной торговли.

В ведомстве добавили, что в стране введен новый институт – оператор электронной торговли, который будет декларировать товар на основе документов и сведений. При этом физлицо сможет осуществлять таможенную очистку самостоятельно.