Прокуроры не раскрывают детали сделки с Кулибаевым, но используют слова «незаконные активы»

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«Согласно пункту 3 статьи 8 закона – уполномоченный орган по возврату активов и члены комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений. Детальные сведения о проводимой работе, по решению комиссии отнесены к информации ограниченного распространения», - сообщили в комитете в ответ на запрос редакции КазТАГ о переговорах Кулибаева с государством о выплате $1 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Кулибаев ведет переговоры с властями Казахстана о выплате государству около $1 млрд в рамках расследования происхождения его богатств, накопленных при Назарбаеве. Отмечалось, что сделка, если будет заключена, не предполагает признания вины и включает платежи и инвестиции. Издание отмечало, что соглашение может помочь Казахстану вернуть доверие инвесторов.

Олигарх Тимур Кулибаев является одним из богатейших людей планеты и вторым по размеру состояния человеком в Казахстане – общая сумма его активов в 2024 году оценивалась в $5 млрд.

Напомним, в ноябре 2024 года депутат мажилиса Ермурат Бапи раскритиковал ситуацию с продажей природных богатств Казахстана олигархами, отдельно остановившись на персоне Кулибаева.

«Существует множество зарубежных компаний, зарегистрированных за рубежом, которые извлекают прибыль из разницы цен на нефть между внутренним казахстанским рынком и мировыми ценами. И снова, по данным консорциума ICIJ, что и так известно многим, владельцем трейдинговой компании Vitol является известный олигарх Тимур Кулибаев. У Тимура и его команды есть доля более чем в 200 компаниях, зарегистрированных в 22 странах. Пора бы уже наесться! Где чувство меры? Нужно ведь оставить что-то и народу! Недавно распространились слухи, что Тимур Кулибаев вернул активы на сумму более Т500 млрд. Если считать по курсу – $1 млрд, это всего лишь десятая часть богатства, выведенного группой компаний Тимура за более чем 20 лет», - сказал тогда в числе прочего Бапи.