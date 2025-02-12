Казахстанец умер после употребления алкоголя, купленного в стамбульском ресторане

В стамбульском районе Эсенюрт гражданин Казахстана С. И. приобрёл алкоголь в ресторане, где ранее ужинал с друзьями. Позднее, распивая этот напиток в присутствии своих знакомых, он скончался, передает Qaz365.kz со ссылкой на Hurriyet .

Фото: depositphotos.com

Предполагается, что причиной смерти стал поддельный алкоголь. Владелец ресторана, Бурхан С., был задержан для дачи показаний.

Согласно информации, И. пригласил своих знакомых, Али Хайдара К. и Аднана Б., поужинать в ресторане в районе Эсенкент. После ужина он приобрёл в этом же ресторане бутылку алкоголя, намереваясь выпить её на следующий день в парикмахерской, где работали его друзья. 6 февраля около 21:00 И. пришёл в парикмахерскую с этой бутылкой, начал пить и вскоре пожаловался на сонливость, после чего лёг на пол. Его друзья попытались разбудить его, но обнаружили, что он не дышит. Прибывшие на место медики констатировали смерть И. Полиция задержала владельца ресторана для выяснения обстоятельств.

В настоящее время проводится расследование, направленное на установление точной причины смерти и возможных виновных лиц.