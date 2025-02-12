В Казахстане изменились правила проведения техосмотра

Приказом и.о.министра транспорта от 7 февраля 2025 года внесены изменения в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

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Так, говорится, что проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется операторами технического осмотра со дня получения разрешения второй категории на деятельность оператора технического осмотра транспортных средств в уполномоченном органе в области транспорта.

Ранее разрешения не требовалось, достаточно было уведомления о начале работы.

Оператор единой информационно системы обязательного техосмотра (ЕИС) предоставляет оператору технического осмотра услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра на основании договора

Для получения услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра оператор технического осмотра предоставляет оператору ЕИС:

заявление;

достоверные данные, удостоверяющие личность;

наименование центра технического осмотра, адрес фактического местонахождения, юридический адрес оператора технического осмотра;

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и/или свидетельство о регистрации юридического лица, предоставленные через портал электронного правительства "E-gov";

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, (либо копию договора аренды недвижимого имущества);

информацию о соответствии территории и помещения требованиям государственного стандарта СТ РК 1811-2018 "Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля";

копию договора специализированного программного обеспечения (на каждую линию центра технического осмотра);

копию разрешения на деятельность оператора технического осмотра;

копии паспортов и сертификатов на роликовый тормозной стенд, люфтомер, газоанализатор и дымомер, электронный прибор проверки света фар, тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески;

информацию с указанием мобильная/стационарная, для легковых, грузовых автомобилей или универсальная станция технического осмотра;

информацию с указанием ID идентификаторов каждого оборудования, указанных в паспорте (тормозной стенд, параметры света фар, измеритель люфта, дымомер, газоанализатор, IP камера).

Указывается, что при открытии двух и более центров технического осмотра заявление оператору ЕИС на получение услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра подается на каждую линию центра технического осмотра.

Оператор технического осмотра:

соблюдает в процессе выполнения работ по проведению обязательного технического осмотра требования, установленные настоящими Правилами;

обеспечивает соответствие производственного помещения и территории центров технического осмотра согласно требованиям государственного стандарта СТ РК 1811-2018 "Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля";

предоставляет органу транспортного контроля сведения о стоимости и сроках проведения обязательного технического осмотра;

посредством специализированного программного обеспечения, обеспечивающего взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра, представляет полные и достоверные сведения в единую информационную систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним по результатам проведения обязательного технического осмотра в режиме реального времени;

незамедлительно информирует органы внутренних дел в письменном виде о фактах замены номерных агрегатов (шасси, кузов), не соответствующих данным свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, представления к техническому осмотру транспортных средств без государственных регистрационных номерных знаков либо со знаками, не соответствующими указанным в свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства, а также с внесенными изменениями в его конструкцию, в том числе в конструкцию его составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Предусматривается, что оператор ЕИС аннулирует диагностическую карту технического осмотра, по которому установлено нарушение порядка проведения обязательного технического осмотра.

Также оператор ЕИС аннулирует диагностическую карту технического осмотра транспортного средства в случае совершения дорожно-транспортного происшествия с возникновением неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

При аннулировании диагностической карты оператор ЕИС информирует владельца транспортного средства о необходимости повторного прохождения технического осмотра.

Указывается, что обязательный технический осмотр механических транспортных средств и прицепов к ним, проводится в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:

каждые 12 месяцев – категорий M1 (легковые автомобили), возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7 возраст которых более 1 года, включая год выпуска, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

каждые шесть месяцев – категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N (автобусы), оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3 (грузовые авто), и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов, возраст которых более 1 года, включая год выпуска.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2025 года.