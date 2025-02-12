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12.02.2025, 11:51

Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах

Новости Казахстана 0 433

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова выразила обеспокоенность по поводу деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО) в Казахстане и предложила принять соответствующий закон, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ирина Смирнова. Кадр из видео
Ирина Смирнова. Кадр из видео

В депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат напомнила, что на прошлом пленарном заседании Мажилиса представители ее фракции подняли вопрос о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в Казахстане.

"Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество. Реакцию можно выразить кратко: нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр", - заявила Смирнова.

Депутат привела в пример США, где сегодня обсуждается вопрос закрытия финансируемых государством СМИ – радио "Свободная Европа" и "Голос Америки". Спецпосланник президента Дональда Трампа предложил прекратить их деятельность, а бизнесмен Илон Маск поддержал эту идею, назвав данные медиа устаревшими и неинтересными.

"Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, которые создавались для идеологической борьбы в послевоенных реалиях. Любой, кто зайдет сегодня на сайт "Азаттыка", может наглядно в этом убедиться. Здесь нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива", - отметила она.

По данным Ирины Смирновой, в Казахстане действует около 200 иностранных неправительственных организаций, 70 процентов которых получают финансирование из США. Также депутат привела в пример официальные данные правительства, согласно которым гранты в Казахстане предоставляют 165 разных доноров. Из них 53 – международные организации, 31 – иностранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО.

"Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную, "мягкую" в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", - заявила она.

Депутат считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в "серой" зоне, и "переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и "повышение толерантности".

"Скорее всего, к зарубежным фондам, бесконтрольно орудующим в нашей стране, мы еще долго будем относиться как к тому покойнику, про которого либо хорошо, либо ничего. Слишком уж много за десятилетия их присутствия у нас развелось обратившихся в их веру адептов. И вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране – пользы или вреда, требует внятного ответа. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны", - подчеркнула она.

В своем запросе Ирина Смирнова предложила рассмотреть возможность принятия в Казахстане закона, аналогичного тем, которые действуют в ряде стран.

"В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае - с 2017 года, в Австралии - с 2018 года, в Великобритании - с 2023 года, во Франции - с 2024 года", - заявила депутат.

Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, Смирнова назвала закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году. Он регулирует деятельность организаций, работающих в интересах иностранных государств, и обязывает их к прозрачности финансирования, регистрации лоббистов, маркировке информационных материалов и публикации данных об агентах влияния.

Парламентарий считает, что Казахстану необходимо разработать национальное законодательство, которое позволит маркировать различные структуры и отслеживать их финансирование.

"При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества. Наша общая цель – укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду – за независимую журналистику", – заключила Ирина Смирнова.

Напомним: недавно депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов высказался о деятельности USAID – Агентства США по международному развитию. Мажилисмен заявил, что в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Магеррамов посчитал необходимым разобраться, "какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране".

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну так примите закон в чем проблема? Прикройте очередную кормушку для коррупционеров.
12.02.2025, 12:16
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