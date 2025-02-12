В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила ввести лимит на ввоз в страну смартфонов: не более двух устройств в год для личного пользования. В случае превышения их нужно будет декларировать, а неучтенные устройства - блокировать в сети оператора связи, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Вчера появилась информация о том, что в Казахстане обновили правила регистрации мобильных устройств. Согласно приказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, c 24 марта будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Теперь оператор сотовой связи проводит проверку на совпадение идентификационного кода абонентского устройства и абонентского номера с уже зарегистрированными данными другого владельца, а также наличие информации в базах данных, подтверждающей законность его использования в сетях сотовой связи республики. Оператор обязан уведомлять владельцев о статусе их устройств, а в случае попадания в серый список - о необходимости подтвердить законность использования смартфона. Если верификация не пройдена в установленный срок, устройство автоматически переносится в черный список, а доступ к мобильной сети блокируется.

Сегодня депутат Мажилиса Екатерина Смышляева озвучила запрос на эту же тему. В запросе говорится, что в 2024 году доля мобильных устройств, ввезенных в нашу страну нелегально или по "серым" схемам, составила 64 процента от всего рынка. Тем самым только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило около 100 миллиардов тенге.

"Устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешевые подделки вместо оригиналов. Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену, дорогие флагманские смартфоны оформляют как бюджетные модели. Мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным. На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды "переживают" свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду, оказывается, он был произведен 10 лет назад. При пересечении границы используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов", - заявила депутат.

Кроме того, по словам Екатерины Смышляевой, в последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и возвращают выплаченные деньги. Однако, на самом деле гаджеты остаются внутри страны и продаются нелегально.

"В январе Министерство цифрового развития предприняло первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении. Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязки к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтен вторичный рынок и схемы реэкспорта", - добавила мажилисмен.

В связи с вышеизложенным Смышляева предложила обеспечить интеграцию IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов, а также обеспечить автоматическую сверку IMEI с таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности.