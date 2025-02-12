18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.02.2025, 12:21

В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно

Новости Казахстана 0 924

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила ввести лимит на ввоз в страну смартфонов: не более двух устройств в год для личного пользования. В случае превышения их нужно будет декларировать, а неучтенные устройства - блокировать в сети оператора связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вчера появилась информация о том, что в Казахстане обновили правила регистрации мобильных устройств. Согласно приказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, c 24 марта будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Теперь оператор сотовой связи проводит проверку на совпадение идентификационного кода абонентского устройства и абонентского номера с уже зарегистрированными данными другого владельца, а также наличие информации в базах данных, подтверждающей законность его использования в сетях сотовой связи республики. Оператор обязан уведомлять владельцев о статусе их устройств, а в случае попадания в серый список - о необходимости подтвердить законность использования смартфона. Если верификация не пройдена в установленный срок, устройство автоматически переносится в черный список, а доступ к мобильной сети блокируется.

Сегодня депутат Мажилиса Екатерина Смышляева озвучила запрос на эту же тему. В запросе говорится, что в 2024 году доля мобильных устройств, ввезенных в нашу страну нелегально или по "серым" схемам, составила 64 процента от всего рынка. Тем самым только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило около 100 миллиардов тенге.

"Устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешевые подделки вместо оригиналов. Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену, дорогие флагманские смартфоны оформляют как бюджетные модели. Мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным. На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды "переживают" свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду, оказывается, он был произведен 10 лет назад. При пересечении границы используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов", - заявила депутат.

Кроме того, по словам Екатерины Смышляевой, в последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и возвращают выплаченные деньги. Однако, на самом деле гаджеты остаются внутри страны и продаются нелегально.

"В январе Министерство цифрового развития предприняло первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении. Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязки к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтен вторичный рынок и схемы реэкспорта", - добавила мажилисмен.

В связи с вышеизложенным Смышляева предложила обеспечить интеграцию IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов, а также обеспечить автоматическую сверку IMEI с таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности.

"Необходимо создать "белый список" импортированных устройств, которые официально прошли таможенные процедуры, и сделать его доступным каждому потребителю для проверки устройства при покупке. Ввести лимиты, например, не более двух устройств в год, и обязательное декларирование при превышении установленных норм ввоза устройств для личного пользования. Только после обеспечения автоматической проверки устройств, на регулярной основе обеспечивать блокировку нелегальных телефонов в сети оператора связи. При этом устройства, ввезенные в страну до выхода правил, должны быть легализованы до окончания срока службы и естественным образом выведены из оборота. Ведь граждане приобретали их без возможности проверить оригинальность. Предлагаемые меры сократят нелегальный ввоз, защитят потребителя и восстановят справедливое налогообложения импортеров", - предложила Екатерина Смышляева.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
действие новых запретов не должно вступать "задним числом"
12.02.2025, 10:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...