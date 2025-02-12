Казахстанцы получили возможность легально работать в Великобритании

Как он сообщил 12 февраля 2025 года в кулуарах Сената, заключен меморандум между Казахстаном и Великобританией в сфере трудовой миграции.

"На сегодняшний день граждане Казахстана могут работать легально в Великобритании по определенным отраслям экономики и квотам, которые устанавливаются в Великобритании. Как правило, это сельскохозяйственная отрасль. В рамках этой работы мы со своей стороны, конечно, будем проводить большую работу при выездной информированности наших граждан для работы в Великобритании", – сказал Акмади Сарбасов.

Он отметил, что меморандум заложит правовую основу для взаимодействия с профильными государственными органами Великобритании.

Также продолжаются межконсульские переговоры с правительством Южной Кореи для получения квот на легальный заработок в этой стране.

"Определенное количество наших граждан, пользуясь возможностью безвизового режима в Корею, остались там фактически и осуществляют трудовую деятельность, скажем так, вне правовых рамок законодательства данной страны. Поэтому мы со своей стороны ряд предложений внесли в адрес профильных государственных органов Южной Кореи. Они заключаются в том, что мы готовы проводить работу опять-таки по предвыездной подготовке наших граждан. И мы готовы, чтобы правительство Южной Кореи тоже рассмотрело необходимый объем квот для работы наших граждан", – пояснил вице-министр.

Ранее в МИДе рассказали, как будут готовить казахстанцев для работы в Южной Корее.