Запрет на снятие пенсионных излишков: что ответил глава ЕНПФ

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал слухи о возможном запрете на снятие пенсионных излишков для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

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Жанат Курманов 12 февраля 2025 года в Сенате напомнил, что по поручению главы государства вкладчикам разрешили использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и на лечение.

"Эта программа будет дальше реализовываться, поэтому никаких предложений и шагов по прекращению этой программы сейчас не рассматривается", – заявил он.

С февраля 2021 года объем досрочных изъятий вкладчиками части своих пенсионных накоплений составил 4,4 трлн тенге. Основная часть в размере около 85% использована на решение жилищных вопросов.