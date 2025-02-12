Дополнительный акциз на ГСМ хотят ввести в Казахстане

По информации ведомства, с недавнего времени в Казахстане отказались от регулирования цен на топливо. Теперь стоимость ГСМ будет зависеть от рыночных условий.

"Из-за низкой стоимости нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке нефтедобывающие компании могут повысить цены для увеличения прибыли. Однако, если они получат сверхприбыль, часть этого дохода предложено направить в государственный бюджет", – пояснили в МНЭ.

В ведомстве разработали проект, который определяет ставку дополнительного акциза на бензин и дизтопливо (кроме авиационного). Она будет составлять 80% от сверхприбылей производителей и продавцов. Эта доля сверхмаржи будет изыматься в виде акциза и направляться в бюджет, не оставаясь полностью у нефтяных компаний.

"Дополнительный акциз будет взиматься только в случае повышения цен", – уточнили в министерстве.

По заверению ведомства, данная мера не приведет к росту цен, а будет инструментом перераспределения части сверхмаржи в бюджет.