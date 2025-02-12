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12.02.2025, 15:25

Блокировка нелегальных смартфонов: Минцифры обратилось к казахстанцам с важной информацией

Новости Казахстана 0 373

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана 12 февраля 2025 года разъяснили ситуацию по блокировке нелегальных смартфонов и рассказали, как пройдет верификация IMEI, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В ведомстве напомнили, что с 24 марта текущего года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.

"Новые правила будут распространяться, только на новые устройства ввезенные после 24.03.2025, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений. Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств", – заявили в пресс-службе МЦРИАП РК.

Согласно информации, сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию.

Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств.

В Минцифры подчеркнули, что ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств. Это означает, что при регистрации система будет проверять:

  • подлинность IMEI-кода устройства.
  • отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA.
  • законность ввоза устройства на территорию Казахстана.
"Изменения касаются устройств, ввезенных на территорию страны после вступления в силу настоящих изменений. Все мобильные телефоны, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений", – отметили в пресс-службе МЦРИАП РК.

Какие списки появятся?

По итогам верификации мобильные устройства будут распределены в три списка:

  1. "Белый список" – успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.
  2. "Серый список" – временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней.
  3. "Черный список" – нелегально ввезённые, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.

Как это повлияет на пользователей?

Как заверили в Минцифры, владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями – их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется.

Покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz. Отметим, что сегодня сайт дорабатывается с учетом внесенных изменений в Правила.

Владельцы устройств из "серого" списка смогут продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней. В течение 30 дней операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства.

Пользователям, купившим устройство за границей, потребуется указать дату пересечения границы.

Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.

"Принятые меры обеспечат потребителям уверенность в легальности и качестве приобретаемых устройств. Бизнес получит прозрачные условия для конкуренции, что положительно скажется на развитии рынка. Государство усилит контроль над импортом, что сократит количество нелегальных телефонов, снизит уровень мошенничества".Пресс-служба МЦРИАП РК

Когда вступит в силу?

В ведомстве вновь напомнили, что новые правила начнут действовать через 60 дней после официального опубликования приказа – 24 марта 2025 года.

"Мы призываем граждан не поддаваться панике – верификация не потребует дополнительных действий от владельцев официальных устройств. Министерство продолжит информировать население о деталях внедрения новых правил", – заключили в пресс-службе МЦРИАП РК, обращаясь к казахстанцам.

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