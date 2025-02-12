Станислав Черчесов высказался о зарплате в сборной Казахстана

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61-летний российский специалист в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport высказался о своих заработках в разных командах. Последним местом работы Черчесова стала сборная Казахстана.

"Тренер - не мешок картошки, нельзя просто так заплатить и назначить. Если что-то не так, за работу не берусь. Оглядываясь назад, могу сказать, что в Венгрии я зарабатывал меньше, чем во всех местах, где работал, в Казахстане в том числе. В сборной России я получил за важный результат на чемпионате мира больше, чем за все три титула в "Ференцвароше". Так что, надеюсь, болельщики понимают, что я был в Венгрии не ради денег", - заявил Черчесов.

Отметим, что вместе с "Ференцварошем" Станислав Черчесов дважды выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны. Сборная Казахстана под руководством специалиста проиграла пять матчей из шести, не забила ни одного гола и вылетела из дивизиона B Лиги наций.

"В Лиге наций у нас были Норвегия, Австрия и Словения – и, как и перед ЧМ-2018, когда точно так же шла отстройка сборной к важным матчам, я радовался, что есть сильные соперники. Мы проиграли несколько матчей, но я за это время поменял систему и ввел в состав четырех молодых игроков. Однако новый президент Федерации не захотел ждать и решил в пользу другого тренера, что в футболе - естественный процесс", - рассказал специалист в том же интервью.

27 января 2025 года стало известно о том, что Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной Казахстана. Спустя четыре дня в качестве исполняющего обязанности тренера команды был представлен 44-летний местный специалист Али Алиев.

Первый матч под руководством нового специалиста сборная Казахстана проведет в ночь с 22 на 23 марта против команды Уэльса в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года.