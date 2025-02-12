18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
506.43
522.43
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.02.2025, 16:56

Шойгу передал Токаеву привет от Путина

Новости Казахстана 0 496

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, передает Газета.ru

Фото: Акорда
Фото: Акорда

«Я хотел прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Путина», — сказал Шойгу перед началом заседания.

Токаев, в свою очередь, заявил, что считает крайне важным выразить публичные приветствия российскому лидеру. Он добавил, что в рамках его визита в Москву запланированы еще встречи. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Россией является очень успешным.

На встрече Сергей Шойгу заявил, что вопросы безопасности требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны. Секретарь российского Совбеза обратил внимание, что ситуация в вопросах безопасности должна была каждый год становиться спокойнее. Однако в настоящее время, по его словам, все разворачивается иначе.

Шойгу прибыл в Астану накануне для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. По информации пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ, в ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...