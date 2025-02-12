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12.02.2025, 18:02

Как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане, рассказали в Минобороны

Новости Казахстана 0 372

На брифинге Минобороны и Минкультуры рассказали о проведении в Астане парада в честь 80-летия Победы - он пройдет 7 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Министерство обороны РК
Иллюстративное фото: Министерство обороны РК
"Парад запланирован 7 мая в Астане на площади Независимости у монумента Қазақ Елі. Он будет проходить в 3 этапа: первый этап - прохождение пеших парадных расчетов, состоящий из исторической и современной части, второй этап – прохождение механизированной техники, третий этап – пролет авиации.

Особенностью будет то, что у нас будет прохождение военнослужащих в форме военных лет, а также впервые будут пронесены по площади боевые знамена воинских частей, сформированных на территории РК. Также будет пронесена на танке Т-34 копия Знамени Победы, которое хранится у нас в музее", - сообщил замглавы департамента Минобороны Виталий Адамович.

По его словам, от казахстанского Минобороны один парадный расчет также отправится в Москву для участия в параде, на парад Победы в Минск направят знаменную группу из 5-ти человек.

Как отметили в Минобороны, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге – это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Напомним, в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил он.

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