В Казахстане приняли решение по соцналогу и пенсионным взносам работодателя

В правительстве обсудили грядущее нововведение по НДС и сообщили о принятом решении по соцналогу и пенсионным взносам работодателя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Недавно правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 20 процентов, но после того, как о ситуации высказался Президент, было принято решение рассмотреть дифференцированную ставку НДС: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов.

Эффект от резкого повышения НДС до 20 процентов планировалось "нивелировать" снижением нагрузки на фонд оплаты труда. Для этого рассматривался вариант с отменой обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) и соцналога в Казахстане.

12 февраля правительство опубликовало заявление с пояснением.

"Как стало известно на прошедшей встрече с бизнесом, предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20 процентов. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16 процентов социальные отчисления предлагается оставить без изменений", - говорится в релизе.

Таким образом, в Казахстане приняли решение не рассматривать упразднение ОВПР и соцналога в рамках налоговой реформы.