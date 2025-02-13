На автомобильных пунктах пропуска изменят систему завоза товаров в Казахстан

В Комитете госдоходов Министерства финансов сообщили, что с 17 февраля в Казахстане изменят систему предоставления информации о провозе товаров автомобильным транспортом, передает Tengri Auto .

Фото: пресс-служба КГД

"В рамках продолжения работ по поэтапному внедрению таможенной информационной системы Keden комитет вводит в эксплуатацию функционал предоставления предварительного информирования товаров, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом. С 17 февраля 2025 года предоставление и обработка предварительной информации на автомобильных пунктах пропуска будет осуществляться в Keden", - сообщили в КГД.

Предварительную информацию таможенные органы используют для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля.

"Заблаговременная подача предварительной информации позволит сократить сроки прохождения таможенных операций и интегрированного контроля смежных служб при прибытии товаров и транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза", - пояснили в КГД.

Инструкцию по порядку заполнения и регистрации предварительной информации при перемещении товаров автомобильным транспортом в системе можно изучить здесь.

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