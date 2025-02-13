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13.02.2025, 07:33

Владельцев банковских карт будут проверять в Казахстане. Подробности

Новости Казахстана 0 2 265

В Казахстане усиливают контроль за владельцами банковских карт. Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), теперь казахстанцев, имеющих более пяти карт в одном банке, будут относить к категории высокого риска. Что это означает, разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в АРРФР заявили, что в последнее время наблюдается рост случаев использования дропперских карточек для отмывания денег, полученных преступным путем. Это создает дополнительные риски для финансовой безопасности и усложняет контроль за незаконными финансовыми потоками.

В связи с этим для сокращения числа дропперов утвержден нормативный правовой акт о внесении дополнений в правила формирования системы управления рисками банков и внутреннего контроля.

"Согласно принятым поправкам, в отношении клиентов, являющихся держателями более пяти платежных карточек, выпущенных одним банком (за исключением дополнительных платежных карточек, выпущенных на имя детей, а также кредитных карточек, по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов), банк присваивает высокий уровень риска "отмывания денег и финансирования терроризма". Таким образом, принятые меры позволят уменьшить количество клиентов, имеющих более пяти платежных карточек в одном банке", - сообщили в Агентстве.

Что грозит владельцам 5 карт и более

Как уточнили в АРРФР, держателю более пяти платежных карточек, выпущенных одним банком, присваивается высокий уровень риска. В отношении него "банком проводятся усиленные меры надлежащей проверки и фиксируются дополнительные сведения". В том числе:

  • установление причин запланированных или проведенных операций;
  • увеличение количества и частоты проверок и выявления характера операций, которые требуют дальнейшей проверки;
  • получение сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;

В АРРФР добавили, что в отношении клиентов с высоким уровнем риска отмывания доходов и финансирования терроризма применяются усиленные меры надлежащей проверки. А именно: банки обязаны проводить проверку источника происхождения средств таких клиентов, а также принимать меры, предусмотренные законодательством, при выявлении подозрительных операций.

Также финансовые организации осуществляют мониторинг и анализ денежных операций. Для нерезидентов Казахстана банки устанавливают цель и характер деловых отношений, запрашивая документы, подтверждающие их законное нахождение в стране, такие как трудовой договор, договор обучения или вид на жительство. Предусмотрено регулярное обновление сведений о клиентах и их представителях.

При необходимости информация о клиентах направляется в уполномоченный орган по финансовому мониторингу. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, банк может прекратить деловые отношения с клиентом. Все эти меры направлены на предотвращение финансовых преступлений и повышение прозрачности банковской системы.

"В отношении клиентов, являющихся держателями более пяти платежных карточек, выпущенных одним банком, по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов, банк присваивает высокий уровень риска "отмывания денег и финансирования терроризма и применяет все вышеперечисленные меры", - добавили в Агентстве.

Уточняется, что обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике с высоким уровнем риска будет осуществляться один раз в год.

Обновление сведений о клиенте (его представителе), являющемся держателем более пяти платежных карточек, выпущенных одним банком, осуществляется не реже одного раза в квартал.

​Данные поправки введены в действие с 19 января текущего года.

Дропперы или дропы - это добровольные помощники мошенников, их главная задача – участие в незаконных операциях по выводу чужих денег за счет предоставлением своих банковских карт и данных для проведения теневых операций.

Дропперами, как правило, становятся молодые люди и иногда даже пенсионеры, которых могут намеренно ввести в заблуждение. Они сами открывают банковские карты, будь то физические или виртуальные, и в дальнейшем передают реквизиты, логины и пароли мошенникам, получая за это определенное вознаграждение. Важно подчеркнуть, что дроп не инициируют сами мошеннические схемы. Они выполняют указания аферистов.

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