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13.02.2025, 08:05

Москвич хотел вернуть свой угнанный автомобиль, но стал фигурантом уголовного дела

Новости Казахстана 0 464

Ранее Tengri Auto писал о том, что житель Москвы сдал свой автомобиль марки "Мерседес" в аренду. Но арендатор решил угнать его, в связи с этим арендодатель провел личное расследование и нашел свой автомобиль в Казахстане, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Владелец нашел свой автомобиль в Уральске, после чего завел его своими ключами и уехал. Но его остановили сотрудники таможенной службы, поскольку новый владелец "Мерседеса" подал заявление об угоне. По этому факту на москвича было заведено дело по статье "Самоуправство".

Как нам ответили в пресс-службе МВД, владелец автомобиля должен был обратиться и сообщить об обнаружении своего транспортного средства в органы внутренних дел либо в консульство.

"Действия гражданина Российской Федерации расцениваются как "Самоуправство", так как его действия оспаривает другое лицо (потерпевший) по причине того, что он самовольно завладел автомашиной и направился на государственную границу.

По этому факту гражданин Российской Федерации не понесет наказания", - объяснили в пресс-службе МВД.

На данный момент уголовное дело находится на стадии расследования, назначены экспертизы на подлинность документов и VIN-кода на автомашину.

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