Возможность досрочного и отложенного выхода на пенсию рассматривают в Казахстане

В ноябре прошлого года на первом форуме работников сельского хозяйства в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев поручил найти способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы и стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Корреспондент Tengrinews.kz решил узнать, что делается для выполнения поручения Главы государства.

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Отложенный и досрочный выход на пенсию

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве труда и социальной защиты населения заявили о прорабатываемых на постоянной основе подходах к совершенствованию пенсионного законодательства. Как отметили в ведомстве, такие подходы направлены на повышение эффективности системы пенсионного обеспечения.

"Этот процесс включает как внутренние обсуждения, так и активное взаимодействие с экспертным сообществом, что позволяет учитывать широкий спектр мнений и предложений. Кроме того, активно изучается международный опыт в области пенсионных систем, что способствует выявлению эффективных решений и формированию перспективных направлений развития пенсионной политики в стране", - говорится в ответе министерства.

Одним из рассматриваемых ведомством вариантов является внедрение механизма отложенного и досрочного выхода на пенсию.

"Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время эти подходы находятся на стадии рассмотрения и обсуждения и не являются окончательным решением для внесения поправок в действующее законодательство", - уточнили в ведомстве.

Эксперт по пенсионному аннуитету Айнур Канапияева пояснила, что отложенный выход на пенсию означает возможность работать дольше установленного пенсионного возраста, что позволяет работнику получать более высокую пенсию в будущем.

Досрочный выход на пенсию – это возможность выйти на заслуженный отдых раньше положенного времени, но с пропорционально уменьшенными выплатами.

Данные механизмы, по словам эксперта, получили широкое применение, поскольку дают гражданам больше гибкости при планировании выхода на пенсию.

"Идея "серебряной экономики" оправдана. Современные пенсионеры в большинстве своем активны, обладают ценным опытом и могут продолжать работать в удобном для них режиме. Развитие такой экономики позволит снизить нагрузку на пенсионную систему, поддерживать финансовую независимость пожилых людей, использовать их профессиональный опыт для передачи знаний молодым специалистам", - отметила Канапияева.

Что для этого необходимо?

По словам эксперта, для реализации таких механизмов необходимо соблюдение целого ряда факторов.

В частности, для продолжения работы пенсионерам требуются стимулы в виде налоговых льгот, гибких условий труда, частичной занятости. Также нужны программы переобучения, чтобы пожилые работники могли осваивать новые профессии, особенно в сфере услуг, консультирования.

"Кроме того, нужны кредиты и субсидии для пенсионеров, желающих начать свое дело, и создание новых рабочих мест в секторах, где пожилые люди могут работать без высокой физической нагрузки. Например, это наставничество, консультирование, работа в некоммерческих организациях", - объяснила Канапияева.

Как снять пенсионные и встретить достойную старость

В беседе с экспертом мы также затронули вопрос изъятия части пенсионных накоплений. Для многих казахстанцев является заманчивой возможность решить квартирный вопрос или поправить здоровье за счет этих денег. Однако вряд ли кого обрадует перспектива жить потом на мизерную пенсию.

"Если значительная часть накоплений изъята, то пенсия будет ниже. Это может привести к необходимости работать дольше или рассчитывать на другие источники дохода. В долгосрочной перспективе такие люди могут оказаться в уязвимом положении", - отметила Канапияева.

Чтобы найти нужный баланс в этом вопросе, перед изъятием накоплений эксперт первым делом советует рассчитать риски и оценить, хватит ли оставшихся средств на достойную старость. Кроме того, не стоит полагаться на одну лишь пенсию от государства. Рассмотрите дополнительные способы накопления денег, например инвестиции.