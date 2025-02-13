Магзум Мирзагалиев назначен советником Президента

Магзум Мирзагалиев. Фото:kmg.kz

"Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Магзум Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года в Алматы. Учился в университете "Туран" (экономист-международник), Дипломатической Академии МИД (экономист-международник) и Каспийском государственном университете технологии и инжиниринга имени Есенова (разработка нефтегазовых месторождений). Проходил стажировку в США и Малайзии.

Трудовая деятельность:

С 2001 по 2004 годы – инженер по буровым растворам MI Drilling Fluids International (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 годы – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала MI Drilling Fluids International.

С 2007 по 2010 годы – генеральный директор ТОО "ТенизСервис" АО НК "КазМунайГаз".

С 2010 по 2012 годы – управляющий директор АО НК "КазМунайГаз".

С 2012 по 2013 годы – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО НК "КазМунайГаз".

С 2013 по 2014 годы – вице-министр нефти и газа Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы – вице-министр энергетики Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 годы – министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2021 по 2022 годы – министр энергетики Республики Казахстан.

С января по апрель 2022 года – советник Президента Республики Казахстан.

С апреля 2022 года – председатель Правления АО НК "КазМунайГаз".

С декабря 2023 года – председатель Ассоциации KAZENERGY

В мае 2024 года Магзум Мирзагалиев покинул пост председателя правления национальной компании "КазМунайГаз".