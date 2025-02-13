Пособие по потере работы в Казахстане: кому оно положено и как его оформить

На 1 февраля 2025 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 106 тыс. казахстанцев получили социальные выплаты по случаю потери работы, при этом 31,2 тыс. человек получили эти выплаты в 2025 году. Общая сумма выплат составила 9,4 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.
Так, как отмечено в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения за 13 февраля 2025 года, законодательство предоставляет возможность уволенным работникам получать выплаты по потере работы сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года.
Выплаты составляют до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
Далее, как объясняют специалисты, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.
В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Эти выплаты предоставляются вне зависимости от причин увольнения и помогают людям, которые находятся в поиске работы.
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