Пособие по потере работы в Казахстане: кому оно положено и как его оформить

На 1 февраля 2025 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 106 тыс. казахстанцев получили социальные выплаты по случаю потери работы, при этом 31,2 тыс. человек получили эти выплаты в 2025 году. Общая сумма выплат составила 9,4 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels

Так, как отмечено в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения за 13 февраля 2025 года, законодательство предоставляет возможность уволенным работникам получать выплаты по потере работы сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние два года.

Выплаты составляют до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Далее, как объясняют специалисты, при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате.

В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Эти выплаты предоставляются вне зависимости от причин увольнения и помогают людям, которые находятся в поиске работы.