Полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области

В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смерть сотрудника управления специального служебного обеспечения на рабочем месте, передает inbusiness.kz.

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Информация о самоубийстве 22-летнего сержанта полиции появилась в соцсетях.

Трагедия произошла вечером 12 февраля в поселке Жасоркен, где на посту ГРЭС полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области сообщили, что начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.