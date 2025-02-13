Полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области

В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смерть сотрудника управления специального служебного обеспечения на рабочем месте, передает inbusiness.kz.
Информация о самоубийстве 22-летнего сержанта полиции появилась в соцсетях.
Трагедия произошла вечером 12 февраля в поселке Жасоркен, где на посту ГРЭС полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области сообщили, что начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства.
“Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит”, - отметили в полиции.
Комментарии0 комментарий(ев)