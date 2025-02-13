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13.02.2025, 11:50

Тенге укрепился после разговора Трампа и Путина

Новости Казахстана 0 501

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина неожиданно подстегнул курс тенге. Инвесторы восприняли новость позитивно, что тут же сказалось на спросе на рисковые активы. В итоге тенге укрепился, а валюты развивающихся стран получили дополнительную поддержку, сообщает Zakon.kz.

Фото: flickr/Gage Skidmore
Фото: flickr/Gage Skidmore

В двух словах - итоги телефонных переговоров Трампа и Путина можно сформулировать так: мир вздохнул с облегчением. 

Рынки пошли вверх

Самый сильный импульс получил (что вполне естественно) российский рынок – индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, поднявшись до 3060 пунктов. Больше других в росте отличились акции "Газпрома". По мнению финансиста Арсена Темирбаева, это говорит, что в курсообразовании рубля и динамике цен на нефть заложена психологическая составляющая, рассчитанная на геополитическое смягчение.

"Банк России сегодня опустил официальный курс доллара до 94,04 рубля, значит, скоро мы увидим и у нас снижение курса американской валюты до 490-495 тенге за доллар".Арсен Темирбаев

Ситуация на мировых площадках

На мировых рынках настроения неоднозначные. В Китае биржевые индексы прибавили 1,5% на фоне оптимизма в отношении технологического сектора. А вот в Европе и США преобладают осторожные настроения. Дело в том, что инфляция в США в январе составила 3%, превысив прогнозируемые 2,9%. Это повышает вероятность того, что ФРС сохранит жесткую монетарную политику. На этом фоне индекс доллара поднялся выше 108 пунктов, что дополнительно давит на сырьевые рынки.

Инвесторы ждут важных макроэкономических данных: в четверг ЕЦБ представит экономический бюллетень, а Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует отчет по нефтяному рынку.

Фото: investing

Тенге следует за рублем

Рубль продолжает укрепляться: доллар на Мосбирже уже опускался ниже 94 рублей, а юань подешевел до 12,65. Казахстанский тенге движется в том же направлении. Основную поддержку нацвалюте обеспечивает приток экспортной выручки, а спрос на иностранную валюту остается умеренным. Это связано как с жесткой денежно-кредитной политикой, так и с традиционным сезонным спадом активности импортеров.

Еще одна важная тенденция – высокая зависимость тенге от рубля, которая усилилась с конца прошлого года, считает финансист Андрей Чеботарев.

"В текущих условиях курс тенге демонстрирует большую чувствительность к колебаниям рубля, чем к традиционным факторам, таким как уровень инфляции в Казахстане или динамика цен на ключевые экспортные товары". Андрей Чеботарев

Отметим, что в январе инфляция в Казахстане ускорилась до 8,9% (против 8,6% в декабре), и это при том, что государственные расходы продолжают оказывать проинфляционное давление. В начале года спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса остается низким, что также играет на руку тенге. Дополнительно его поддерживает обязательная конвертация экспортной выручки и трансферты из Национального фонда.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в феврале на рынок хлынет дополнительный поток валюты, поскольку в этот период недропользователи традиционно продают валютную выручку для уплаты налогов. Однако расслабляться рано: фундаментальные факторы указывают на возможное ослабление тенге в среднесрочной перспективе.

Риски для тенге

Одним из главных рисков остается снижение индекса экспортных цен, которое идет на фоне падения цен на нефть – они уже опустились ниже 75 долларов за баррель. Даже несмотря на недавний скачок нефтяных котировок, связанный с санкциями против экспорта нефти из Ирана, общая картина остается нестабильной.

С другой стороны, цены на медь держатся на высоком уровне, что позитивно для Казахстана. Но и здесь есть нюансы: торговые разногласия между США и Китаем могут затормозить дальнейший рост цен на этот металл, а значит, ослабить поддержку тенге.

В общем, рынки продолжают следить за политическими сигналами, а инвесторы оценивают вероятность возможного улучшения международной обстановки.

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