18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.88
518.59
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.02.2025, 11:56

Какие зарплаты получают министры, депутаты и акимы в Казахстане

Новости Казахстана 0 779

Средняя зарплата министров и их замов в Казахстане в 2024 году составила 1,5 млн тенге, депутатов сената и мажилиса – больше 1 млн, а акимов – от 443 тыс. до 1,7 млн. Об их доходах читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Среднемесячная заработная плата по итогам четвертого квартала 2024 года сильно выросла в Казахстане, составив 434 982 тенге. При этом такие суммы зарабатывают далеко не все наемные работники.

Средняя зарплата может различаться в зависимости от региона. Например, в Алматы этот показатель в тот же период превысил 500 тыс. тенге. Различия также существуют в разрезе профессий и должностей.

Ознакомиться с доходами казахстанцев, трудящихся на самых разных местах, можно в ежегодном отчете Бюро национальной статистики (БНС). В нем отражены результаты исследования заработных плат наемных работников, полностью отработавших апрель 2024 года, без учета сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В частности, здесь же представлены данные о среднемесячных зарплатах министров, депутатов и акимов.

Какие зарплаты получают министры

Согласно данным БНС, премьер-министр Республики Казахстан, его первый и остальные заместители в среднем зарабатывают 2 460 301 тенге.

Средняя зарплата руководителей министерств Казахстана и заместителей министров равна 1 520 180 тенге.

Какие зарплаты получают депутаты

Среди депутатов сената парламента РК этот показатель между тем составляет 1 132 500 тенге. А мажилиса – 1 257 040 тенге.

Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти в среднем зарабатывают 719 051 тенге.

Какие зарплаты получают акимы

У глав местных исполнительных органов разница в доходах еще больше. Так, например, акимы областей, столицы и городов республиканского значения, а также их заместители в среднем зарабатывают 1 689 856 тенге.

У акимов городов, являющихся административными центрами областей, средняя зарплата составляет 836 900 тенге.

Среди акимов остальных городов областного значения, районов областей и районов в городах этот показатель равен 1 099 549 тенге.

А в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах главы местных исполнительных органов в среднем зарабатывают 443 046 тенге.

Какие зарплаты получают другие госслужащие

Среди других должностей, относящихся к государственной службе, можно выделить председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан с зарплатой 1 066 600 тенге.

Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в среднем зарабатывают 486 000 тенге, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК и их заместители – 1 108 638 тенге, а чрезвычайные и полномочные послы РК – 515 617 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2024 году (тенге)
Должность Средняя зарплата
Премьер-Министр Республики Казахстан, его первый заместитель и заместители 2 460 301
Министры Республики Казахстан, их первые заместители и заместители 1 520 180
Депутаты сената парламента Республики Казахстан 1 132 500
Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан 1 257 040
Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 719 051
Акимы областей, столицы и города республиканского значения, их первые заместители и заместители 1 689 856
Акимы городов, являющихся административными центрами областей 836 900
Акимы городов областного значения (за исключением административных центров областей), районов областей и районов в городах 1 099 549
Акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 443 046
Председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан 1 066 600
Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 486 000
Руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, их первые заместители и заместители 1 108 638
Чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан 515 617
По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

 

Напомним, что, согласно тому же исследованию БНС, большинство наемных работников в Казахстане зарабатывают менее 300 тыс. тенге. Вместе с тем стали известны регионы с наибольшей разницей между средней и модальной (наиболее часто встречающейся) зарплатами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно кто в это поверит? Судя по тому как живут слуги народа и власть придержащие. Нужно ввести штрафы например за бездействие на заседаниях, за сладкий сон на рабочем месте и т.д. и т.п. Не все же население обдирать, накосячил месяц не платить таким зарплату.
13.02.2025, 09:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...