Какие зарплаты получают министры, депутаты и акимы в Казахстане

Средняя зарплата министров и их замов в Казахстане в 2024 году составила 1,5 млн тенге, депутатов сената и мажилиса – больше 1 млн, а акимов – от 443 тыс. до 1,7 млн. Об их доходах читайте на NUR.KZ.

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434 982 тенге. При этом такие суммы зарабатывают далеко не все наемные работники. Среднемесячная заработная плата по итогам четвертого квартала 2024 года сильно выросла в Казахстане , составив. При этом такие суммы зарабатывают далеко не все наемные работники.

Средняя зарплата может различаться в зависимости от региона. Например, в Алматы этот показатель в тот же период превысил 500 тыс. тенге. Различия также существуют в разрезе профессий и должностей.

Ознакомиться с доходами казахстанцев, трудящихся на самых разных местах, можно в ежегодном отчете Бюро национальной статистики (БНС). В нем отражены результаты исследования заработных плат наемных работников, полностью отработавших апрель 2024 года, без учета сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В частности, здесь же представлены данные о среднемесячных зарплатах министров, депутатов и акимов.

Какие зарплаты получают министры

Согласно данным БНС, премьер-министр Республики Казахстан, его первый и остальные заместители в среднем зарабатывают 2 460 301 тенге.

Средняя зарплата руководителей министерств Казахстана и заместителей министров равна 1 520 180 тенге.

Какие зарплаты получают депутаты

Среди депутатов сената парламента РК этот показатель между тем составляет 1 132 500 тенге. А мажилиса – 1 257 040 тенге.

Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти в среднем зарабатывают 719 051 тенге.

Какие зарплаты получают акимы

У глав местных исполнительных органов разница в доходах еще больше. Так, например, акимы областей, столицы и городов республиканского значения, а также их заместители в среднем зарабатывают 1 689 856 тенге.

У акимов городов, являющихся административными центрами областей, средняя зарплата составляет 836 900 тенге.

Среди акимов остальных городов областного значения, районов областей и районов в городах этот показатель равен 1 099 549 тенге.

А в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах главы местных исполнительных органов в среднем зарабатывают 443 046 тенге.

Какие зарплаты получают другие госслужащие

Среди других должностей, относящихся к государственной службе, можно выделить председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан с зарплатой 1 066 600 тенге.

Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в среднем зарабатывают 486 000 тенге, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК и их заместители – 1 108 638 тенге, а чрезвычайные и полномочные послы РК – 515 617 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2024 году (тенге) Должность Средняя зарплата Премьер-Министр Республики Казахстан, его первый заместитель и заместители 2 460 301 Министры Республики Казахстан, их первые заместители и заместители 1 520 180 Депутаты сената парламента Республики Казахстан 1 132 500 Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан 1 257 040 Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 719 051 Акимы областей, столицы и города республиканского значения, их первые заместители и заместители 1 689 856 Акимы городов, являющихся административными центрами областей 836 900 Акимы городов областного значения (за исключением административных центров областей), районов областей и районов в городах 1 099 549 Акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 443 046 Председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан 1 066 600 Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 486 000 Руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, их первые заместители и заместители 1 108 638 Чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан 515 617 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Напомним, что, согласно тому же исследованию БНС, большинство наемных работников в Казахстане зарабатывают менее 300 тыс. тенге. Вместе с тем стали известны регионы с наибольшей разницей между средней и модальной (наиболее часто встречающейся) зарплатами.