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13.02.2025, 12:39

Как изменятся цены на жилье с повышением НДС

Новости Казахстана 0 461

После новостей о повышении НДС многих казахстанцев волнует вопрос, как на это отреагирует рынок жилья. Сегодня в кулуарах Сената об этом спросили вице-министра нацэкономики Армана Касенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Отвечая на вопрос, Касенов заявил, что об этом его спрашивает "каждый друг".

"Вы не первый, кто задает мне этот вопрос… Каждый друг у меня это спрашивает. Честно говоря, я не знаю, что будет с ценами на жилье. Насколько мне известно, если посмотреть на исторические данные за последние 15 лет, можно увидеть, что недвижимость - это тенговый товар, а не долларовый. То есть цена на недвижимость все же выражается в тенге и в большей степени привязана именно к национальной валюте. Это подтверждается статистическими данными. Каждый может самостоятельно провести подобное исследование.

Даже если курс доллара изменится и некоторые продавцы скорректируют цены в тенге в привязке к доллару, впоследствии они все равно вернутся к фундаментальному уровню именно в тенге. Ведь недвижимость - это тенговый актив, который приносит доходность в тенге", - пояснил вице-министр.

В отношении цен на первичное жилье Касенов уточнил, что в соответствии с последней редакцией закона "НДС не будет распространяться на первичный рынок".

"НДС не будет распространяться на первичный рынок, то есть на продажу квартир в новостройках. Возможно, будет введен какой-то другой механизм или иной налог.

Абсолютно все товары, облагаемые НДС, вырастут в цене после увеличения ставки, которая, как обсуждается, может достичь 16 процентов. Мы ожидаем, что краткосрочный разовый эффект на инфляцию составит порядка 3–3,5 процента. Это затронет все товары, подпадающие под НДС", - прокомментировал чиновник.

"А что с коммунальными услугами? Они уже сейчас дорожают. Повлияет ли на них повышение НДС?" - уточнили журналисты.

"Разово подорожают все товары и услуги, включающие в себя НДС. Их стоимость автоматически увеличится на разницу в ставке. Однако этот эффект будет краткосрочным", - ответил Арман Касенов.

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