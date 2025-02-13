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13.02.2025, 13:41

“Это небольшая сумма“ - вице-министр о 2,5 миллиарда на военный парад в Астане

Новости Казахстана 0 425

В мае в Астане пройдет военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в СМИ появилась информация о том, что расходы на это мероприятие составят 2,5 миллиарда тенге. Не большая ли эта сумма, спросили у вице-министра нацэкономики Армана Касенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам вице-министра, в масштабах экономики озвученная сумма является небольшой.

"Вам желательно задавать эти вопросы Министерству обороны. Однако, что касается мероприятий, когда называются суммы на их проведение, надо понимать, что мероприятия, форумы, парады, необходимы для того, чтобы усилить репутацию, узнаваемость страны, способствовать привлечению инвестиций. Те суммы, которые называются, к примеру 1, 2, 3 миллиарда тенге, относительно экономики Казахстана являются небольшими.

К примеру, если мы будем говорить про Международный форум Астана, там будут привлекаться средства спонсоров. Мы ожидаем, что вся сумма будет покрыта спонсорами. Но даже если нет, такая сумма, как 1,4-2 миллиарда тенге, это небольшая плата за то, чтобы повышать узнаваемость страны на международной арене, чтобы потенциальные инвесторы сюда приезжали", - прокомментировал Касенов.

Чиновник добавил, что годовые инвестиции в основной капитал в Казахстане составляют 40 миллиардов долларов, прямые иностранные инвестиции - 20 миллиардов долларов. Это около 50 миллионов долларов инвестиций в день.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Отлично подстраховались! Повышение НДС свалят на парад Победы! или оправдают тратами на парад Победы))))))
13.02.2025, 15:40
Aqtau_2023
Aqtau_2023
НДС поддерживать на прежнем уровне у них денег не хватает, а на форумы, парады и содержание всех чиновников денег хоть завались.
13.02.2025, 10:16
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