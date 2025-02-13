“Это небольшая сумма“ - вице-министр о 2,5 миллиарда на военный парад в Астане

По словам вице-министра, в масштабах экономики озвученная сумма является небольшой.

"Вам желательно задавать эти вопросы Министерству обороны. Однако, что касается мероприятий, когда называются суммы на их проведение, надо понимать, что мероприятия, форумы, парады, необходимы для того, чтобы усилить репутацию, узнаваемость страны, способствовать привлечению инвестиций. Те суммы, которые называются, к примеру 1, 2, 3 миллиарда тенге, относительно экономики Казахстана являются небольшими.

К примеру, если мы будем говорить про Международный форум Астана, там будут привлекаться средства спонсоров. Мы ожидаем, что вся сумма будет покрыта спонсорами. Но даже если нет, такая сумма, как 1,4-2 миллиарда тенге, это небольшая плата за то, чтобы повышать узнаваемость страны на международной арене, чтобы потенциальные инвесторы сюда приезжали", - прокомментировал Касенов.