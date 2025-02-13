Казахстанка указала чужого мужа отцом своего ребенка и попала под суд

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По материалам суда, одной из фигуранток уголовного дела стала многодетная жительница области. В 2022 и 2023 годах она родила двоих детей, а затем через знакомую медсестру перинатального центра передала их бездетным парам. По версии следствия, женщина пошла на этот шаг из-за финансовых трудностей и, предположительно, вместе с медсестрой получила за детей шесть миллионов тенге.

"В январе 2022-го и в августе 2023 года она родила двух малышей в перинатальных центрах города. В связи с пребыванием в трудном материальном положении, понимая, что не имеет возможности содержать детей, в целях отказа от них и продажи их в чужие семьи или заключения иных сделок через знакомую медсестру встречается с бездетными парами и продает им детей за три миллиона тенге каждого. Таким образом, она совершила уголовные правонарушения, предусмотренные статьей 135, частью 2, пунктами 1, 2 УК "Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору, неоднократно", - зачитала обвинительный акт прокурор отдела прокуратуры района имени Алихана Бокейхана Сауле Жилкибаева.

На скамье подсудимых оказалась не только биологическая мать детей, но и медсестра, которая, как утверждает следствие, помогала в продаже новорожденных. Также перед судом предстали две семейные пары, которые в настоящее время воспитывают этих малышей. Им предъявлено обвинение в купле-продаже несовершеннолетних и совершении иных сделок в отношении детей группой лиц по предварительному сговору.

"С целью придания легитимности пребывания своих детей в чужих семьях биологическая мать вместе с супругами "покупателей" обращалась в РАГС с заявлением об установлении отцовства и получала свидетельства о рождении детей, где в графе "отец" были указаны подсудимые. Одна из супружеских пар на основании этого прошла через суд процедуру удочерения ребенка. Виновность подсудимых доказана переводами на банковские счета биологической матери детей и медсестры. Также часть денег они передавали наличными", - добавила прокурор.

Подсудимые категорически не согласны с версией прокуратуры. Одна из фигуранток уголовного дела заявила, что никакой сделки купли-продажи не было. Женщина, которая сейчас воспитывает одного из малышей, утверждает, что биологическая мать передала им ребенка, чтобы уберечь его от детского дома.

"Мы с мужем на протяжении 15 лет мечтали о ребенке, прошли много обследований, лечились, ездили по врачам, святым местам... Когда совсем отчаялись, нам знакомые рассказали, что есть женщина, которая хочет отказаться от ребенка в роддоме. Мы встретились с ней, поговорили, она нам сказала, что хочет отдать ребенка в семью, где его очень ждут и будут любить. Я не знаю почему, но когда мы поговорили, она сказала: "Я выбираю вас". Мы были в ступоре. Когда спросили, чем мы можем отблагодарить ее, что можем сделать для нее, она сказала, что ей ничего не нужно. Она хочет, чтобы ребенок ни на минуту, ни на секунду не испытал тяготы нахождения в детском доме. Когда я с ней разговаривала, я видела, что ей нелегко далось это решение. Это нужно иметь большое сердце", - говорит одна из подсудимых.

При этом подсудимая отвергает обвинения прокуратуры в переводе трех миллионов тенге на счета биологической матери и медсестры. По ее словам, во время беременности женщины она перечислила ей всего 19 500 тенге, которые были потрачены на витамины и медицинское обследование.