18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.88
518.59
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.02.2025, 14:38

Ввести пересдачу на права за нарушения ПДД предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 488

Депутат Сената Марат Кожаев в своем обращении к премьер-министру Олжасу Бектенову предложил ужесточить наказание для нарушителей ПДД, в том числе ввести обязательную пересдачу на права, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам Кожаева, Казахстану необходимо перенять международный опыт наказания нарушителей ПДД. Он привел в пример Сингапур, где система штрафных баллов сочетается с обязательными повторными курсами ПДД для нарушителей, а также конфискацией автомобилей за особо грубые нарушения.

"Отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения. Во многих случаях дорожно-транспортные происшествия связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или вовсе их умышленно игнорируют", - отметил депутат Сената.

Кожаев предложил три инициативы по наказанию водителей, которые не соблюдают ПДД:

  • предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами.
  • ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав.
  • разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период, и убрать 50-процентную скидку для уплаты штрафов для систематических нарушителей.

Ранее мы рассказывали, что некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы.

Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД, передает Tengri Auto.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...