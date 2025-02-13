Ввести пересдачу на права за нарушения ПДД предложили в Казахстане

Депутат Сената Марат Кожаев в своем обращении к премьер-министру Олжасу Бектенову предложил ужесточить наказание для нарушителей ПДД, в том числе ввести обязательную пересдачу на права, передает Tengri Auto.
По словам Кожаева, Казахстану необходимо перенять международный опыт наказания нарушителей ПДД. Он привел в пример Сингапур, где система штрафных баллов сочетается с обязательными повторными курсами ПДД для нарушителей, а также конфискацией автомобилей за особо грубые нарушения.
"Отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения. Во многих случаях дорожно-транспортные происшествия связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или вовсе их умышленно игнорируют", - отметил депутат Сената.
Кожаев предложил три инициативы по наказанию водителей, которые не соблюдают ПДД:
Ранее мы рассказывали, что некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на штрафы.
Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД, передает Tengri Auto.
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