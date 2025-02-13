Ошибочный перевод: как казахстанцам вернуть деньги

Эксперты Fingramota.kz рассказали, что следует предпринять казахстанцам в случае случайной отправки денег, передает ИА «NewTimes.kz».
Отмечается, что не все ошибочные переводы можно сразу отменить. Если деньги уже зачислены на счет получателя, процесс их возврата усложняется.
Что делать, если отправили деньги по ошибке
«Также вы можете взыскать вознаграждение за пользование вашими деньгами по действующей ставке рефинансирования Национального Банка РК. Для этого нужно направить досудебную претензию получателю, собрать доказательства перевода (выписку из банка) и подать заявление в суд», — отметили эксперты.
Если вы получили деньги по ошибке, нужно связаться со своим банком и сообщить о зачислении неизвестных средств. Старайтесь не тратить эти деньги, дождитесь официального запроса от банка — если отправитель обратится с заявлением о возврате, средства могут быть списаны без вашего участия.
«Злоумышленники могут отправлять небольшие суммы денег и затем просить вернуть их на другой счет. Это может быть попытка отмывания денег или способ получить ваши личные данные. Будьте осторожны! Часто используются схемы с «ошибочными переводами», где мошенники могут предложить оставить вам часть суммы «за беспокойство», если вы поможете им. Однако потом пострадавший может потребовать вернуть всю сумму с вас», — рассказали эксперты.
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