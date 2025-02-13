Ошибочный перевод: как казахстанцам вернуть деньги

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Отмечается, что не все ошибочные переводы можно сразу отменить. Если деньги уже зачислены на счет получателя, процесс их возврата усложняется.

Что делать, если отправили деньги по ошибке

Немедленно свяжитесь с банком. Если вы обнаружили ошибку сразу после перевода, срочно свяжитесь с вашим банком. В некоторых случаях, особенно если перевод еще не обработан, банк может отменить транзакцию.

Попробуйте связаться с получателем. Если вы случайно отправили деньги другому человеку, попробуйте найти его контакты (например, через мобильный банк или историю платежей) и связаться напрямую. Вежливо объясните ситуацию и попросите вернуть средства.

Если прямой контакт невозможен, обратитесь в банк, куда были отправлены деньги. Напишите заявление на возврат ошибочного перевода. В этом случае банк может уведомить получателя о запросе и предложить вернуть деньги добровольно.

Если получатель отказывается возвращать деньги, то можно подать исковое заявление о взыскании денег, так как в действующем законодательстве, согласно Гражданскому кодексу РК, данное действие рассматривается как «неосновательное обогащение».

«Также вы можете взыскать вознаграждение за пользование вашими деньгами по действующей ставке рефинансирования Национального Банка РК. Для этого нужно направить досудебную претензию получателю, собрать доказательства перевода (выписку из банка) и подать заявление в суд», — отметили эксперты.

Если вы получили деньги по ошибке, нужно связаться со своим банком и сообщить о зачислении неизвестных средств. Старайтесь не тратить эти деньги, дождитесь официального запроса от банка — если отправитель обратится с заявлением о возврате, средства могут быть списаны без вашего участия.