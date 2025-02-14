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13.02.2025, 19:11

“Пострадают те, кто живет от зарплаты до зарплаты“ - Нацбанк ответил на предложение депутатов

Новости Казахстана 0 968

Национальный банк Казахстана ответил на запрос депутатов Мажилиса, ранее потребовавших снизить базовую ставку до 10-12 процентов, чтобы побороть инфляцию, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как говорится в ответе на депутатский запрос, снижение базовой ставки приведет к серьезным последствиям.

"Если ставка будет ниже инфляции и ожиданий граждан, предприятий и финансовых организаций, тенговые вклады, которые на текущий момент составляют 32,0 триллиона тенге (при общем депозитном портфеле 41,3 триллиона тенге), значительно сократятся на фоне снижения их привлекательности из-за низких депозитных ставок", - говорится в ответе Нацбанка.

В результате, как отметили в Нацбанке, люди начнут ускоренно потреблять товары и услуги в ожидании дальнейшего ускорения цен. Усилится перевод средств в валютные активы, отток депозитов из банковской системы, рост наличных денег, скупка потребительских товаров длительного пользования из-за роста ценовых и курсовых ожиданий, включая недвижимость.

"Приток денежных средств на рынок недвижимости, несомненно, вызовет рост цен, что практически обнулит все усилия государства по повышению доступности жилья и обесценит жилищные государственные программы. В свою очередь, рост импорта в результате потребительской активности будет оказывать давление на валютный рынок, так как основная масса потребительских товаров (бытовая техника, телефоны и т. д.) завозится из-за рубежа", - пояснили в Нацбанке.

Ослабление обменного курса и увеличение валютных вкладов разрушит долгосрочный тренд на снижение долларизации и приведет к валютному кризису, при наступлении которого не исключается обновление предыдущего максимума долларизации депозитов (70 процентов в январе 2016 года).

"Ослабление национальной валюты и рост инфляции сильно ударят по благосостоянию граждан. В первую очередь пострадают те, у кого нет сбережений, и кто живет от зарплаты до зарплаты. Для бизнеса это также создаст проблемы: высокая инфляция делает расчеты непредсказуемыми, затрудняет планирование инвестиций и закупок", - добавили в Нацбанке.

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