Первооткрыватели крупнейших месторождений мира будут искать медь в Казахстане

Министерство промышленности и строительства Казахстана 13 февраля сообщило, что первооткрыватели крупнейших месторождений мира начинают геологоразведку в стране, сообщает Zakon.kz.

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В ведомстве отметили, что, согласно официальному сообщению, опубликованному на Торонтоской фондовой бирже (TSX), Ivanhoe Mines, одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века, объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане – третьем по величине осадочном медном бассейне в мире.

"Компания Ivanhoe Mines в партнерстве с британской Pallas Resources создала совместное предприятие для изучения крупнейшего лицензионного пакета в регионе площадью 16 тыс. кв. км. Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в Казахстане и открывает новые перспективы для мирового горнодобывающего сектора", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках партнерства Ivanhoe Mines берет на себя обязательства по финансированию проекта в размере 18,7 млн долларов в течение первых двух лет, а также обладает правом увеличения своей доли до 80%, в случае успешных открытий.

По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 млн тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Впервые за последние 40 лет здесь начнутся масштабные геологоразведочные работы с применением передовых аэрогеофизических технологий и цифрового анализа данных.

"Этот проект – не просто поиск меди, это открытие новых возможностей для Казахстана, его экономики и людей. Мы стремимся к устойчивому развитию, созданию рабочих мест и использованию экологически чистых технологий в разведке и добыче. Это не просто инвестиция, это вклад в будущее мировой металлургии", – подчеркнула президент Ivanhoe Mines Марна Клете.