Прокуратура обнародовала детали дела Алмасбека Садырбая

Общественный деятель и активист Алмасбек Садырбай, известный своими яркими выступлениями в поддержку агробизнеса, продолжает оставаться в СИЗО — его арест продлен.

В ноябре прошлого года стало известно о его задержании. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщила, что Садырбай подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он возглавлял организованную группу и разработал мошенническую схему для хищения государственных субсидий с целью личного обогащения. Так Садырбая подозревают в незаконном получении субсидий на сумму 1,2

Согласно данным прокуратуры Алматинской области, с 2021 по 2024 годы Садырбай с сообщниками организовал фиктивную деятельность, используя подставные сельскохозяйственные кооперативы и более 1000 крестьянских хозяйств. Под предлогом проведения мероприятий по искусственному осеменению мелкого рогатого скота они подавали в управление сельского хозяйства заявки с недостоверными данными. На их счета поступали государственные субсидии, большая часть которых перераспределялась через 50 аффилированных компаний. Эти предприятия были зарегистрированы на родственников и друзей Садырбая. По данным прокуратуры, от действий мошенников могли пострадать более тысячи семей.

Следствие установило, что реальные фермеры получали лишь небольшую часть средств в качестве компенсации, тогда как основная сумма выводилась через счета фиктивных предприятий. Ни работы, ни поставок товаров или услуг по этим субсидиям фактически не осуществлялось. Несмотря на это, Алмасбек Садырбай на протяжении многих лет представлял себя борцом за права фермеров. В интервью и социальных сетях он заявлял: «Наша цель — упростить процедуру получения земли и легализовать субаренду для фермеров». Однако теперь его обвиняют в использовании законодательных лазеек в личных интересах, что противоречит его публичным заявлениям о поддержке аграриев.

В рамках расследования было арестовано имущество Садырбая: два автомобиля премиум-класса 2024 года выпуска (седан и кроссовер), шесть элитных квартир и частный дом с парковочным местом. Несмотря на предъявленные обвинения, Садырбай продолжает отрицать свою причастность. Однако прокуратура утверждает, что в деле имеются доказательства, в том числе финансовые документы, данные о движении средств и другие подтверждения фиктивной деятельности.

С журналистами продолдают связываться фермеры, которые называют себя пострадавшими.

Алмасбек Садырбай — известный фермер и общественный деятель, глава ассоциации овцеводов Shopan-ata. Он выступал за поддержку малых фермерских хозяйств, критиковал чиновников за пренебрежительное отношение к нуждам сельчан и даже заявлял о намерении создать крестьянскую партию для защиты интересов фермеров на политическом уровне. Однако, судя по ходу следствия, реальность может оказаться совсем иной. Вопрос о том, кем на самом деле является Садырбай — защитником народа или ловким манипулятором, — остается открытым.