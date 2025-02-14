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13.02.2025, 23:41

Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

Новости Казахстана 0 2 034

Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL) самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау. Полную расшифровку переговоров публикует Baza, передает Lenta.ru

Фото: NEWS.ru / Globallookpress.com
Фото: NEWS.ru / Globallookpress.com

Записи свидетельствуют, что перед посадкой в Грозном в кабине пилотов была паника: экипаж не был готов к работе в условиях с заглушенным сигналом GPS. Второй пилот признался, что никогда не выполнял NDB заход (заход по приводам).

Диспетчеры три раза спросили у пилотов, все ли в порядке с бортом и планирует ли командир объявить режим чрезвычайной ситуации. Им отвечали, что борт в порядке. Кроме того, информация о столкновении с птицами и взрыве газового баллона в самолете была озвучена командиром воздушного судна. «Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Удар птицы и в кабине два кресла взорвались», — передал он.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В январе в сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов, из которой следовало, что экипаж Embraer 190 самостоятельно принимал последовательные решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге — в Актау. Минтранс Казахстана назвал ее неофициальной и в начале февраля опубликовал предварительный отчет о крушении самолета. В нем не предполагается установления чьей-либо вины или ответственности по результатам расследования.

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