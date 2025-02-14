Парня придавило насмерть воротами на футбольной площадке в Астане

В Астане на спортплощадке погиб 25-летний парень, когда на него упали железные ворота. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Трагедия произошла на спортплощадке "Достык Арена". На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как молодой человек повис на воротах, а затем попытался сделать "подъем-переворот". В этот момент ворота и упали на парня.