Почему растут суммы в квитанциях за коммуналку, мнения экспертов

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Жители крупных городов Казахстана, и в частности Алматы, с началом холодного сезона отметили резкий рост коммунальных тарифов. В январе, а затем и в феврале цифры в квитанциях неприятно удивили горожан. И хотя на протяжении зимы тарифы обычно меняются, то есть растут в зависимости от месяца и температуры, в этом году рост оказался особенно заметным, и связан он не только с сезонными колебаниями. Тарифы возросли в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Квитанция за декабрь 2024 года

Квитанция за январь 2025 года

Счета за февраль 2025 года

Насколько увеличились тарифы?

К примеру, в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года тариф на отопление вырос почти на 25 процентов, а уже в следующем месяце плата выросла еще на 15 процентов (на примере конкретной квартиры в Алматы площадью 33 квадратных метра). На горячую воду счет вырос на 10 процентов в январе и еще на 4 процента в феврале. Однако самый большой рост показали тарифы на холодную воду - практически в два раза (на примере квартиры без индивидуального прибора учета) - с 3725 до 6652 тенге. В феврале жителям этой же квартиры пришел счет на 9269 тенге, то есть тариф вырос еще на треть.

Официальное объяснение: что говорят власти?

При этом Министерство национальной экономики и местные департаменты комитета по регулированию естественных монополий анонсируют еще больший рост тарифов, к примеру на воду в феврале, который оправдывается расходами на содержание и обновление коммунальной инфраструктуры.

13 февраля аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями высказался о "резко подорожавшей коммуналке" в Алматы. В частности, он отметил, что катастрофичного повышения тарифа на воду не было, а изменения связаны с новой дифференциацией потребления. По его словам, корректировка направлена на рациональное использование воды. Досаев заверил, что запасы воды в городе есть, но ее необходимо экономить. Также предусмотрены компенсации для малоимущих, и пенсионеры могут обратиться за поддержкой в управление занятости.

Насколько оправдан рост тарифов?

Чтобы выяснить, насколько оправдан был такой рост тарифов, мы обратились к экспертам. Руководитель организации по защите прав потребителей и член "Гражданского совета по тарифам" Светлана Дружинина отметила, что коммунальное предприятие "Алматы Су", отвечающее за поставку холодной воды алматинцам, уже давно является убыточным. Убытки частично перекрывает акимат и учредитель. Причинами таких убытков, по словам эксперта, стали непрофессиональное управление, случаи воровства на предприятии, а также нерыночные тарифы. Новые тарифы департамент комитета регулирования естественных монополий (КРЕМ) по Алматы утвердил, так как нет обоснований для их неутверждения.

Как избежать переплаты?

"Избежать такого резкого повышения можно, установив индивидуальный прибор учета (ипу) для водосбережения, тем самым ненормативные потери монополист переложить на плечи потребителя не сможет. Что касается самих тарифов, то они обоснованы, так как долгое время у КРЕМ был негласный указ сдерживать тариф для населения по всей республике. Теперь мы видим последствия недополучения средств тепловиками. Касательно Алматы - ДКРЕМ всегда не включал амортизацию в полном объеме для "АлТС" (теплопередающая организация) и "АТКЭ" (тепловырабатывающая организация-котельные) в полном объеме, ссылаясь на отсутствие подтверждающих документов, однако подтвердить это ДКРЕМ не смог. Всю нагрузку на тариф перекладывали на тарифы для малого и среднего бизнеса. Постепенно мы уходим от перекрестного субсидирования, тем самым выравнивая тариф для физических лиц и МСБ", - отметила Светлана Дружинина.

При этом сама реализация программы повышения тарифов для модернизации коммунальной сферы, по словам общественницы, вызывает нарекания. Фактически никто не может подтвердить замену труб, задвижек, трансформаторных подстанций, кабелей и прочего. Экспертизы проводятся без выезда на место, а нормативные потери выводят нужные заказчику. Тарифы утверждаются единолично Министерством энергетики по договору с каждым из монополистов. К примеру, тепловые сети и водоканалы многие годы недополучали средств из-за сдерживания тарифов, а энергетики не направляли средства на модернизацию. 10 лет назад уже проводилась подобная программа, когда тарифы подняли в два раза, но полученные средства компании, по словам Дружининой, вывели через дивиденды и никто не понес за это ответственность. Деньги потребителям не вернули, а тарифы не снизили.

Чего ждать дальше?

По словам члена совета по тарифам, повышение тарифов продолжится. Программа "Тариф в обмен на инвестиции" предполагает поэтапное повышение тарифов до 2029, пока тарифы не приведут к рыночным, чтобы избавится от необходимости субсидий и господдержки этой сферы.

"Малый и средний бизнес не должен платить больше физлиц, так как они все равно эту переплату переложат в цену. Сэкономив на тарифах, мы переплатим за товары и услуги. Что касается поддержки населения для оплаты возросших тарифов, то помощь государства должна быть расширена как по категориям, так и по сумме", - добавила эксперт.

Экономист Марат Абдурахманов отметил, что негативно оценивает изменение тарифов, так как монополисты не достигли целевых индикаторов. По отчетности они направляют средства на модернизацию сетей, но в законодательстве нет механизма общественного контроля за этими вложениями, и из-за этого возникают сомнения.

"Думаю, в ближайшем будущем вырастут тарифы на электроэнергию. Озвучены пределы повышения тарифов от 15 до 25 процентов. Социальные стандарты, утвержденные законом о госбюджете на 2025 год, не предусматривают такой рост тарифов. Это означает, что как минимум 10-15 процентов граждан не смогут оплачивать эти счета. Тарифы хотят привязать к инфляции. После девальвации в 20 процентов в прошлом году и роста инфляционных ожиданий этого года повышение тарифов не будет неожиданностью для всех", - отметил экономист.

По мнению экономиста, необходимо разрабатывать тарифы с учетом интересов общества и государства. Необходимо введение общественного контроля за монополистами и расширения прав потребителей услуг монополистов. Подобные предложения уже передала рабочая группа регионального совета при ДКРЕМ Алматы еще в 2021 году, однако они не были услышаны.

Напомним, в конце января Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение по тарифам в коммунальной сфере. Он заявил о необходимости немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов.