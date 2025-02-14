Наш или не наш: история Дня святого Валентина и отношение к нему казахстанцев

Ведь он придет, он придет Валентинов день

...а откуда он, собственно, к нам пришел? Судя по всему, амурное торжество, как ни иронично, и само является "плодом любви" различных представлений и верований.

Одни исследователи усматривают на его шоколадно-цветочном естестве алеющий след древнеримских луперкалий. Дело в том, что Рим чуть не оказался под угрозой исчезновения вследствие огромных проблем с рождаемостью и младенческой смертности. Решение – не без помощи высших сфер – было найдено нетривиальное: обряд "наказания" женщин с помощью бичей, изготовленных из кожи жертвенного животного. Таковыми следовало "приложить" каждую встретившуюся на пути римлянку, причем последние были совсем не против "бичеприкладства", полагая, что оно сулит плодовитость.

Как считается, более привычная нам версия пришла на смену луперкалиям, с которыми боролось христианство. Посему в повествовании и появился некий святой, который то ли благословлял запрещенные римским императором браки, то ли обращал в веру своих слуг и писал им письма в виде красных сердец. В обеих версиях за свои добрые деяния Валентин поплатился жизнью, но имя его обрело вечность.

А праздник меж тем превратился в "химеру", совместив в себе как традицию обмена сердечками разных размеров и материалов, так и необходимость "жертвоприношения", пусть и денежного в нашем случае, во имя улучшения демографической ситуации.

День без Валентина

Гордое шествие торжества влюбленных по нашей стране, забивающее горячие головы предвкушением чуда, а витрины магазинов тоннами валентинок, длилось вплоть до 2011 года, когда его внезапно "импортозаместили". С тех пор "звучит" наш ответ Валентину – День Козы-Корпеш и Баян Сулу, вот уже много лет отмечающийся 15 апреля.

Напомним, праздник отсылает к казахской легенде о невероятно преданных друг другу юноше и девушке. Отцы Козы-Корпеш и Баян Сулу дружили и мечтали о крепком союзе своих детей. И наверное, финал этой истории мог быть счастливым, однако родитель юноши умер, и девушку решили выдать замуж за силача Кодара, оказавшего ее семье бесценную услугу. Козы погибает в схватке с претендентом на сердце Баян Сулу, а сама опечаленная потерей возлюбленного красавица отваживается на коварство. Она соглашается стать женой душегубца, но только если тот выроет для нее колодец. Держась за косы Баян, Кодар погружается все глубже под землю – и падает в пропасть, когда непокорная "невеста" неожиданно срезает локоны. Отомстив за Козы, девушка закалывает себя кинжалом на его могиле.

К слову, в прошлом году редакция Zakon.kz провела опрос по поводу празднования Дня Святого Валентина.

Результаты следующие:

53% читателей (3307 человек) не отмечали праздник.

8% (486 человек) отметили праздник и подарили своим половинкам цветы, подарки и валентинки.

14% (879 человек) ограничились словесными поздравлениями.

7% (428 человек) признались, что ни в кого не влюблены.

18% (1123 человека) заявили, что это не наш праздник.

Впрочем, не столь важно, празднуете вы Валентинов день, предпочитаете ему отечественный аналог или вовсе держитесь в стороне от увеселений, в коих многие усматривают попытку "поглубже залезть в карман" потребителей романтического "мерча". Ведь что упомянутый святой, что Козы и Баян боролись вовсе не за подарки и рестораны – они боролись за любовь, место для которой нужно находить в каждом дне своей жизни.