В Казахстане началась выплата увеличенных пенсий: что изменилось с 2025 года

С начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 234,2 млрд. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Фото: Zakon.kz

В ведомстве уточнили, что на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тыс. человек.

Также отмечено:

средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге,

размер солидарной пенсии – 95 789 тенге,

базовой пенсии – 47 459 тенге.

Ранее уже сообщали о том, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Также стоит напомнить, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

"Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума".Пресс-служба МТСЗН РК

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Стоит помнить, что размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.