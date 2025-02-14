Названы пять перспективных территорий для строительства АЭС в Казахстане

По словам собеседника LS, выбор региона зависит от нескольких факторов. Это наличие потребителей электроэнергии, доступность водных ресурсов для охлаждения, сейсмическая устойчивость, логистическая инфраструктура. Также выбор площадки обязательно должен быть согласован с МАГАТЭ. При этом ключевое решение остается за казахстанскими властями.

На этом фоне автор Telegram-канала Haırýshev energy назвал пять перспективных территорий.

Алматинская область (район озера Балхаш) уже официально выбрана для возведения первой станции. На данном участке есть крупное водохранилище, необходимое для охлаждения реакторов. Есть развитая энергосистема, позволяющая интегрировать мощности будущей АЭС в национальную сеть.

Мангистауская область (Актау) в прошлом имела единственную в стране промышленную АЭС – БН-350, которая снабжала электричеством и пресной водой регион. По словам Ж. Хайрушева, новая станция может обеспечить услугой нефтегазовый сектор, портовые объекты и промышленность. Но главным вызовом остается ограниченный доступ к воде. Это требует внедрения реакторов с воздушным охлаждением или модернизации систем опреснения.

Восточно-Казахстанская область обладает развитой энергетической инфраструктурой, близостью к урановым месторождениям и крупным производствам, которые могут стать основными потребителями услуги. Однако близость к горным массивам требует особой сейсмической оценки.

Павлодарская область является одним из ключевых промышленных центров Казахстана, где сосредоточены металлургические и химические предприятия, потребляющие большие объемы света. АЭС могла бы заменить часть угольной генерации и снизить выбросы СО2. Дополнительным плюсом является наличие водных ресурсов (река Иртыш), необходимых для охлаждения реакторов.

Туркестанская область и растущий Шымкент нуждаются в новых мощностях. Южные регионы традиционно испытывают дефицит электроэнергии, и строительство новой станции могло бы решить проблему. Но доступ к воде в данной части страны ограничен. Это требует детального изучения технологии охлаждения.

Вместе с тем, по словам Ж. Хайрушева, создание ядерного кластера – это важный и необходимый шаг для Казахстана, особенно в условиях растущих потребностей и глобальных тенденций декарбонизации.

"Страна сталкивается с дефицитом мощностей, а традиционные источники генерации, такие как угольные станции, требуют масштабной модернизации. В этом контексте развитие атомной энергетики становится не просто возможностью, а необходимостью. Однако важно понимать, что для успешной реализации проекта потребуется не только политическая воля, но и продуманная стратегия", – пояснил собеседник LS.

Прежде всего, по словам эксперта, нужно определиться с технологическим партнером. При этом важно выбрать оптимальный вариант, с учетом вопросов безопасности, стоимости строительства и эксплуатации, а также возможности интеграции отечественной промышленности.

"Еще один ключевой аспект – общественное восприятие. Исторический опыт Семипалатинского полигона наложил отпечаток на отношение казахстанцев к ядерным технологиям. Поэтому любая инициатива в этой сфере требует детального объяснения, открытого диалога с населением и развенчания мифов. Общество должно понимать, что современные АЭС – это не военные испытания, а безопасные и экологически чистые источники энергии, которые могут стать основой энергетического будущего страны", – высказался Ж. Хайрушев.

Отдельным вызовом является финансирование. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию атомной станции требуют многомиллиардных инвестиций. Без госгарантий, международных кредитов или частного капитала реализовать все это будет сложно. При этом, по словам эксперта, необходимо учитывать, что окупаемость займет десятилетия. Но в долгосрочной перспективе такие инициативы дадут стране стабильный источник энергии и независимость от углеводородов.

Также большую роль играет инфраструктурная подготовка. Ядерный кластер должен включать не только саму АЭС, но и образовательные программы для подготовки специалистов, развитие локального производства компонентов, модернизацию энергосетей для интеграции новых мощностей. На этом фоне, по словам собеседника LS, идея создания комплексного подхода к развитию атомной отрасли выглядит наиболее рациональной.

"Если Казахстан примет окончательное решение в ближайшие годы, реальный ввод первой АЭС в эксплуатацию возможен не ранее 2035 года. Это долгий, но необходимый процесс, который требует профессионального подхода и взвешенных решений. При правильной стратегии страна может не только решить внутренние энергетические задачи, но и выйти в лидеры региона в сфере атомной энергетики", – спрогнозировал Ж. Хайрушев.

Эксперт добавил, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития атомной энергетики. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по добыче урана, обеспечивая около 40% мирового производства. По словам собеседника LS, благодаря сырьевой базе снижается зависимость от внешних поставок топлива, что обеспечивает стратегическую автономность будущих станций.

Положительное влияние также окажет накопленный научно-технических и промышленный опыт. В стране уже есть работающие исследовательские реакторы, функционирует банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Имеются предприятия, занимающиеся переработкой уранового сырья. В рамках совместных проектов с Россией, Китаем и Францией была сформирована кооперация в сфере топливного цикла.

Ж. Хайрушев также обратил внимание на то, что в Казахстане есть специалисты, имеющие опыт работы в атомной отрасли. Однако для полноценного развития потребуется масштабная подготовка новых кадров. В связи с этим нужно усиленно заниматься профильными образовательными программами, включая инженерные специальности, ядерную физику и радиационную безопасность. Предстоит значительная работа, но фундамент для этого уже заложен, считает собеседник LS.

Дополнительное преимущество заключается в развитой инфраструктуре для строительства АЭС. При выборе площадки рассматриваются регионы с устойчивой геологической обстановкой и возможностью эффективной интеграции в энергосистему.

"Вопросы финансирования, общественного мнения и международного сотрудничества, безусловно, остаются ключевыми вызовами. Однако если Казахстан сможет грамотно использовать вышеперечисленные ресурсы, он не только создаст собственную атомную энергетику, но и сможет занять серьезные позиции в международной кооперации, поставляя топливо, технологии и специалистов на глобальный рынок. Потенциал есть, но реализация требует системного подхода и долгосрочного планирования", – спрогнозировал эксперт.

Ж. Хайрушев также затронул вопрос возведения последующих АЭС. По его словам, страна уже сейчас сталкивается с дефицитом генерирующих мощностей, особенно в южных регионах. В этом контексте возведение нескольких станций последовательно или даже параллельно кажется логичным шагом. Эксперт отметил, что, по опыту других стран, развитие атомной энергетики становится успешным только при наличии долгосрочной программы, предусматривающей системное расширение мощностей.

Однако параллельное создание сразу нескольких станций возможно только при наличии достаточного опыта и отлаженной логистики. Собеседник LS отметил, что Казахстан пока не имеет действующих станций, поэтому первый проект станет своего рода тестом. Если в процессе реализации первого проекта будут выявлены сложности, то они должны учитываться при запуске последующих инициатив.

Кроме того, чтобы одновременно возводить несколько АЭС, стране потребуются тысячи квалифицированных специалистов, развитая инфраструктура для поставок материалов, а также мощная финансовая поддержка. Ввиду ограниченности ресурсов, по словам эксперта, при строительстве сразу двух или трех станций параллельно можно столкнуться с нехваткой компетенций, задержками и удорожанием.

"Наиболее разумным подходом будет поэтапное развитие атомной энергетики. Первую станцию необходимо довести до стадии активной реализации, получить опыт в строительстве, эксплуатации и управлении, а затем уже, основываясь на результатах, запускать последующие проекты. Однако ждать десятилетия между первыми и последующими станциями тоже нельзя. Уже на этапе строительства первой АЭС нужно разрабатывать проект следующей станции, подготавливать площадки и инфраструктуру, чтобы не терять время", – высказался Ж. Хайрушев.

Он выразил мнение, что последующие АЭС в Казахстане, скорее всего, будут строиться быстрее и дешевле, так как страна уже накопит опыт в проектировании, возведении и управлении. Первый проект, по словам эксперта, всегда требует значительных временных и финансовых затрат. Но это создает базу для оперативного выполнения следующих инициатив. Также поспособствует отработанная логистическая цепочка, которая позволит избежать многих задержек. Кроме того, за счет последующей локализации производства будут сокращены расходы и ускорены поставки.

Собеседник LS добавил, что с успешным запуском первой станции инвесторы и международные финансовые организации увидят способность страны управлять атомными проектами. Это позволит привлекать кредиты на более выгодных условиях. Уже существующая инфраструктура и административные процессы позволят снизить издержки на подготовительные работы.

"Если первая АЭС, по предварительным оценкам, потребует $10-15 млрд, то последующие проекты могут быть на 20-30% дешевле. Можно ожидать, что инвестиции в другие станции составят примерно $7-12 млрд", – посчитал Ж. Хайрушев.

Также, по его словам, возможен вариант поэтапного финансирования, когда в зависимости от стратегии государства и партнеров возведение нескольких станций будет распределяться на десятилетие, а финансирование – привлекаться через госгарантии, частные инвестиции и международные финансовые институты.

Если Казахстан создаст собственное производство ключевых компонентов, например, реакторных сосудов или топливных сборок, это сможет уменьшить будущих станций. Однако, как заметил собеседник LS, для этого потребуется отдельная программа индустриального развития отрасли.