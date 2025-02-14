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14.02.2025, 12:16

Ипотека в Казахстане: какие банки выдают займ без первоначального взноса

Новости Казахстана 0 479

Банковские программы ипотечного кредитования разрешают покупку жилья на вторичном рынке. Это доступный и распространенный способ приобретения собственного жилья. Специалисты Krisha.kz рассказали об условиях кредитования во всех банках, а также где первоначальный взнос не нужен, какие квартиры подходят, а какие не стоит рассматривать под ипотеку, передает Liter.kz.

Фотоколлаж Liter.kz
Фотоколлаж Liter.kz

Вторичка — это недвижимость, у которой уже есть собственник. Даже если вы хотите купить квартиру в новостройке, но не у застройщика, она тоже считается вторичкой. Условия кредитования зависят от характеристик жилья: чем старше год постройки, тем выше ставка и меньше срок ипотеки. Почему? Потому что квартира в старом кирпичном доме вряд ли будет ликвидной через 15–20 лет. Если заемщик не выплатит кредит, продажа залога должна полностью покрыть всю задолженность.

Условия ипотеки на вторичку

В большинстве банков требуется первоначальный взнос — в среднем 20% от стоимости квартиры (минимальный — 15%). В некоторых случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, но тогда нужен будет дополнительный залог — недвижимость, помимо той, что покупается в ипотеку.

Подсказка: для держателей зарплатных карт в каждом банке более выгодные условия кредитования.

Какие банки выдают ипотеку на вторичку

Взять ипотеку на вторичку можно в девяти банках:
Altyn
Halyk
Банк ЦентрКредит
Фридом Банк Казахстан
ForteBank
Нурбанк
Банк Китая в Казахстане
KZIBank
Отбасы банк

Какое жилье нельзя купить в ипотеку

Большинство банков не выдают займы на квартиры в каркасно-камышитовых, саманных и деревянных домах. Есть ограничения и по году постройки, чаще всего это 1965 год. Все, что старше, не подходит.

Не получится оформить заем, если в квартире есть незаконная перепланировка. В некоторых банках откажут, даже если она узаконена.

Не принимаются в залог квартиры на мансардных и цокольных этажах, если по документам они относятся к нежилым помещениям.

Ни один банк не выдает ипотеку на покупку дачи. В этом случае можно взять только потребительский кредит.

В некоторых банках не кредитуют покупку комнат в общежитии.

Без первоначального взноса:

KZI Bank

Условия:
Ставка — от 21%.
Срок — до 5 лет.
Первоначальный взнос — нет (может потребоваться допзалог).
Максимальная сумма — до 100 млн тенге.

Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1975 г. п.
Материал: все.
Общежития: нет.
Расположение: город и пригород.

Отбасы банк

Отбасы — это не коммерческий банк, а государственный, работающий по системе жилищных строительных сбережений.

Отличается он специфической системой кредитования. Прийти и оформить ипотеку сразу не получится. Сначала нужно открыть депозит и накопить на нем 50% от стоимости жилья.

Можно внести сумму разово, в том числе пенсионные излишки, но деньги должны пролежать на счету шесть месяцев.

Вознаграждение по депозиту составляет 2% от банка, и раз в год на вклад начисляется премия от государства.

Есть два вида займов:

Промежуточный
— Ставка — от 6 до 10%.
— Максимальный срок — 3 года.

Его можно получить при условии, что на депозите накоплено 50% от стоимости и деньги пролежали в банке минимум три месяца.

Через три года промежуточный заем перейдет в жилищный. Сразу оформить жилищный заем по минимальной ставке (от 3.5 до 5%) можно, только если депозиту не менее трех лет.

Жилищный
— Ставка — от 3.5 до 5%.
— Максимальный срок — 25 лет (зависит от ОП — оценочного показателя вкладчика).

Еще одна важная особенность кредитования в Отбасы: по промежуточному займу проценты начисляются на всю сумму, включая деньги заемщика, которые он накопил на депозите. Но даже несмотря на это, ставка в Отбасы намного ниже, чем в БВУ, и, соответственно, переплата по кредиту тоже меньше. После перехода на жилищный вознаграждение банк начисляет только на сумму займа.

Требования к жилью:
Год постройки: от 1965 г. п. — кирпич, монолит, бетонные блоки, от 1975 г. п. — панель.
Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород.

Требуется первоначальный взнос в следующих банках:

Банк Китая в Казахстане

Условия:
Ставка — от 23%.
Срок — до 7 лет.
Первоначальный взнос — от 50%.
Максимальная сумма — до 50% от рыночной стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма займа зависит от дохода заемщика.

Требования к жилью:
Год постройки: квартиры — не ранее 1970 г. п., частные дома — не ранее 1985 г. п.
Материал: все.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 20 км (Алматы) и не более 10 км (Астана и Актобе).

НурБанк

Условия:
Ставка — от 19,5%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос при покупке квартиры — от 20%, при покупке частного дома — от 30%.
Максимальная сумма — 70 млн тенге.

Такие условия кредитования для заемщиков с официальным доходом. Также можно оформить ипотеку без подтверждения дохода:

Условия:
Ставка — от 19,5%.
Срок — до 7 лет.
Первоначальный взнос при покупке квартиры — от 50%, при покупке частного дома — от 60%.
Максимальная сумма — 30 млн тенге.

Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1975 г. п.
Материал: только кирпич, панель и монолит.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 50 км.

Квартиры с узаконенной перепланировкой кредитуют.

Forte Bank

Условия:
Ставка — от 17,5%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 15%.
Максимальная сумма — 200 млн тенге.

Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г. 
Материал: все, кроме каркасно-камышитовых домов.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород.

Freedom Bank

Цифровая ипотека

Условия:
Ставка — от 17%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма — 70 млн тенге.

Есть комиссия за рассмотрение заявки — 27 тысяч тенге.

Подача заявки, одобрение и выдача кредита, подписание договора купли-продажи — все оформляется онлайн через приложение банка.

Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г. п.
Материал: нет ограничений, но кредитуются только квартиры, частные дома — нет.
Общежития: можно, но площадь комнаты должна быть не менее 29 кв. м.
Расположение: город и пригород.

Можно получить ипотеку, если в квартире есть узаконенная перепланировка.

Банк Центр Кредит

Стандартная ипотека

Условия:
Ставка — от 18,5%.
Срок — до 15 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма — 40 млн тенге для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск; 25 млн тенге — для остальных регионов.

Важное дополнение: если первоначальный взнос составляет более 30%, то максимальная сумма займа может вырасти до 100 млн тенге.

Предусмотрены комиссии за организацию займа — 2%. Для тех, кто получает зарплату через Банк ЦентрКредит, — 1%.

Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г. 
Материал: монолитные, кирпичные, панельные и каркасно-камышитовые дома.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород (в радиусе 50 км от границ города).

Ипотека плюс

Условия:
Ставка — от 18,5 %.
Срок — до 15 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.

Главные отличия от стандартной ипотеки:

  • Нет комиссии за организацию займа.
  • Вместо первоначального взноса банк принимает дополнительный залог — дом или квартиру. Подходит недвижимость, оформленная на самого заемщика либо на его родственников или друзей.

Максимальная сумма и требования к жилью идентичны со стандартной ипотекой.

Накопительная ипотека

Это ипотека без подтверждения дохода, то есть для тех, у кого нет отчислений в пенсионный фонд. Банк может предоставить кредит при условии, что заемщик сначала откроет депозит в банке. Минимальный срок накопления — шесть месяцев. Для получения ипотечного займа на депозите нужно накопить минимум 20% от суммы кредита. Далее подать заявку на оформление стандартной ипотеки или ипотеки плюс.

Halyk Bank

Цифровая ипотека

Подача заявки, предварительное одобрение проходят онлайн в мобильном приложении банка.

Здесь также есть на выбор два варианта: взять ипотеку с комиссией, но по более низкой ставке, либо без комиссии, но ставка в этом случае будет выше.

  • С комиссией:

Ставка — от 17,5%.
Комиссия — 1% от суммы займа.

  • Без комиссии:

Ставка — от 18,5%.

Остальные условия одинаковые:
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма зависит от дохода заемщика.

Требования к жилью
Год постройки: от 1960 г. п. — кирпичные дома, от 1965 г. п. — панельные. Частные дома из теплоблока, дерева, шлаколитые — от 2000 г. п.
Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых и саманных домов.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород. У банка есть список определенных микрорайонов и поселков для каждого региона, в которых можно выбрать квартиру или дом вне города.

Halyk Sale

Займы оформляются на квартиры и дома, находящиеся в собственности банка (залоги). Посмотреть варианты можно здесь: halykzalog. kz.

Условия:
Ставка — от 12%.
Срок — от 6 месяцев до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.

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