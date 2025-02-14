Ипотека в Казахстане: какие банки выдают займ без первоначального взноса

Банковские программы ипотечного кредитования разрешают покупку жилья на вторичном рынке. Это доступный и распространенный способ приобретения собственного жилья. Специалисты Krisha.kz рассказали об условиях кредитования во всех банках, а также где первоначальный взнос не нужен, какие квартиры подходят, а какие не стоит рассматривать под ипотеку, передает Liter.kz.
Вторичка — это недвижимость, у которой уже есть собственник. Даже если вы хотите купить квартиру в новостройке, но не у застройщика, она тоже считается вторичкой. Условия кредитования зависят от характеристик жилья: чем старше год постройки, тем выше ставка и меньше срок ипотеки. Почему? Потому что квартира в старом кирпичном доме вряд ли будет ликвидной через 15–20 лет. Если заемщик не выплатит кредит, продажа залога должна полностью покрыть всю задолженность.
Условия ипотеки на вторичку
В большинстве банков требуется первоначальный взнос — в среднем 20% от стоимости квартиры (минимальный — 15%). В некоторых случаях можно взять ипотеку без первоначального взноса, но тогда нужен будет дополнительный залог — недвижимость, помимо той, что покупается в ипотеку.
Подсказка: для держателей зарплатных карт в каждом банке более выгодные условия кредитования.
Какие банки выдают ипотеку на вторичку
Взять ипотеку на вторичку можно в девяти банках:
Altyn
Halyk
Банк ЦентрКредит
Фридом Банк Казахстан
ForteBank
Нурбанк
Банк Китая в Казахстане
KZIBank
Отбасы банк
Какое жилье нельзя купить в ипотеку
Большинство банков не выдают займы на квартиры в каркасно-камышитовых, саманных и деревянных домах. Есть ограничения и по году постройки, чаще всего это 1965 год. Все, что старше, не подходит.
Не получится оформить заем, если в квартире есть незаконная перепланировка. В некоторых банках откажут, даже если она узаконена.
Не принимаются в залог квартиры на мансардных и цокольных этажах, если по документам они относятся к нежилым помещениям.
Ни один банк не выдает ипотеку на покупку дачи. В этом случае можно взять только потребительский кредит.
В некоторых банках не кредитуют покупку комнат в общежитии.
Без первоначального взноса:
KZI Bank
Условия:
Ставка — от 21%.
Срок — до 5 лет.
Первоначальный взнос — нет (может потребоваться допзалог).
Максимальная сумма — до 100 млн тенге.
Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1975 г. п.
Материал: все.
Общежития: нет.
Расположение: город и пригород.
Отбасы банк
Отбасы — это не коммерческий банк, а государственный, работающий по системе жилищных строительных сбережений.
Отличается он специфической системой кредитования. Прийти и оформить ипотеку сразу не получится. Сначала нужно открыть депозит и накопить на нем 50% от стоимости жилья.
Можно внести сумму разово, в том числе пенсионные излишки, но деньги должны пролежать на счету шесть месяцев.
Вознаграждение по депозиту составляет 2% от банка, и раз в год на вклад начисляется премия от государства.
Есть два вида займов:
Промежуточный
— Ставка — от 6 до 10%.
— Максимальный срок — 3 года.
Его можно получить при условии, что на депозите накоплено 50% от стоимости и деньги пролежали в банке минимум три месяца.
Через три года промежуточный заем перейдет в жилищный. Сразу оформить жилищный заем по минимальной ставке (от 3.5 до 5%) можно, только если депозиту не менее трех лет.
Жилищный
— Ставка — от 3.5 до 5%.
— Максимальный срок — 25 лет (зависит от ОП — оценочного показателя вкладчика).
Еще одна важная особенность кредитования в Отбасы: по промежуточному займу проценты начисляются на всю сумму, включая деньги заемщика, которые он накопил на депозите. Но даже несмотря на это, ставка в Отбасы намного ниже, чем в БВУ, и, соответственно, переплата по кредиту тоже меньше. После перехода на жилищный вознаграждение банк начисляет только на сумму займа.
Требования к жилью:
Год постройки: от 1965 г. п. — кирпич, монолит, бетонные блоки, от 1975 г. п. — панель.
Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород.
Требуется первоначальный взнос в следующих банках:
Банк Китая в Казахстане
Условия:
Ставка — от 23%.
Срок — до 7 лет.
Первоначальный взнос — от 50%.
Максимальная сумма — до 50% от рыночной стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма займа зависит от дохода заемщика.
Требования к жилью:
Год постройки: квартиры — не ранее 1970 г. п., частные дома — не ранее 1985 г. п.
Материал: все.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 20 км (Алматы) и не более 10 км (Астана и Актобе).
НурБанк
Условия:
Ставка — от 19,5%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос при покупке квартиры — от 20%, при покупке частного дома — от 30%.
Максимальная сумма — 70 млн тенге.
Такие условия кредитования для заемщиков с официальным доходом. Также можно оформить ипотеку без подтверждения дохода:
Условия:
Ставка — от 19,5%.
Срок — до 7 лет.
Первоначальный взнос при покупке квартиры — от 50%, при покупке частного дома — от 60%.
Максимальная сумма — 30 млн тенге.
Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1975 г. п.
Материал: только кирпич, панель и монолит.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 50 км.
Квартиры с узаконенной перепланировкой кредитуют.
Forte Bank
Условия:
Ставка — от 17,5%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 15%.
Максимальная сумма — 200 млн тенге.
Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г.
Материал: все, кроме каркасно-камышитовых домов.
Общежития: нет.
Расположение: город и ближайший пригород.
Freedom Bank
Цифровая ипотека
Условия:
Ставка — от 17%.
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма — 70 млн тенге.
Есть комиссия за рассмотрение заявки — 27 тысяч тенге.
Подача заявки, одобрение и выдача кредита, подписание договора купли-продажи — все оформляется онлайн через приложение банка.
Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г. п.
Материал: нет ограничений, но кредитуются только квартиры, частные дома — нет.
Общежития: можно, но площадь комнаты должна быть не менее 29 кв. м.
Расположение: город и пригород.
Можно получить ипотеку, если в квартире есть узаконенная перепланировка.
Банк Центр Кредит
Стандартная ипотека
Условия:
Ставка — от 18,5%.
Срок — до 15 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма — 40 млн тенге для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск; 25 млн тенге — для остальных регионов.
Важное дополнение: если первоначальный взнос составляет более 30%, то максимальная сумма займа может вырасти до 100 млн тенге.
Предусмотрены комиссии за организацию займа — 2%. Для тех, кто получает зарплату через Банк ЦентрКредит, — 1%.
Требования к жилью:
Год постройки: не ранее 1965 г.
Материал: монолитные, кирпичные, панельные и каркасно-камышитовые дома.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород (в радиусе 50 км от границ города).
Ипотека плюс
Условия:
Ставка — от 18,5 %.
Срок — до 15 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Главные отличия от стандартной ипотеки:
Максимальная сумма и требования к жилью идентичны со стандартной ипотекой.
Накопительная ипотека
Это ипотека без подтверждения дохода, то есть для тех, у кого нет отчислений в пенсионный фонд. Банк может предоставить кредит при условии, что заемщик сначала откроет депозит в банке. Минимальный срок накопления — шесть месяцев. Для получения ипотечного займа на депозите нужно накопить минимум 20% от суммы кредита. Далее подать заявку на оформление стандартной ипотеки или ипотеки плюс.
Halyk Bank
Цифровая ипотека
Подача заявки, предварительное одобрение проходят онлайн в мобильном приложении банка.
Здесь также есть на выбор два варианта: взять ипотеку с комиссией, но по более низкой ставке, либо без комиссии, но ставка в этом случае будет выше.
Ставка — от 17,5%.
Комиссия — 1% от суммы займа.
Ставка — от 18,5%.
Остальные условия одинаковые:
Срок — до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
Максимальная сумма зависит от дохода заемщика.
Требования к жилью
Год постройки: от 1960 г. п. — кирпичные дома, от 1965 г. п. — панельные. Частные дома из теплоблока, дерева, шлаколитые — от 2000 г. п.
Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых и саманных домов.
Общежития: да.
Расположение: город и пригород. У банка есть список определенных микрорайонов и поселков для каждого региона, в которых можно выбрать квартиру или дом вне города.
Halyk Sale
Займы оформляются на квартиры и дома, находящиеся в собственности банка (залоги). Посмотреть варианты можно здесь: halykzalog. kz.
Условия:
Ставка — от 12%.
Срок — от 6 месяцев до 20 лет.
Первоначальный взнос — от 20%.
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