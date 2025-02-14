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14.02.2025, 13:04

Иначе могут заблокировать. Казахстанцам объяснили новые “правила“ покупки телефона

Новости Казахстана 0 408

Обновленные правила регистрации мобильных устройств вызвали множество вопросов среди населения. Как приобрести смартфон, не нарушая при этом правил, разбирался корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Комментарий разработчиков правил регистрации мобильных устройств

За разъяснением новых правил мы обратились в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Для тех же граждан, кто приобрел смартфон за границей и ввез его в Казахстан для личного пользования в рамках нормы, допустимой таможенным законодательством РК (на сегодня это не более 2 единиц в месяц), возникает необходимость зарегистрироваться на портале и подать заявку на верификацию купленного телефона, указав при этом сведения о дате пересечения границы, стране экспорта, а также сведения о документах (при их наличии), подтверждающих ввоз такого мобильного устройства", - сообщили в Минцифры в ответ на официальный запрос редакции.

Таким образом, бояться покупки телефона не стоит - важно лишь зарегистрировать устройство и указать всю необходимую информацию о нем.

Рекомендации перед покупкой телефона

В министерстве порекомендовали первым делом проверить статус верификации телефона по IMEI-коду, перед тем как приобрести его в Казахстане.

Отмечается, что покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz.

"Отметим, что сегодня сайт дорабатывается с учетом внесенных изменений в правила. Если устройство легальное, вы получите соответствующую информацию об этом и сможете в последующем беспрепятственно использовать его в сети сотовой связи. Если же устройство не было верифицировано при ввозе в Казахстан или же получило отрицательный результат верификации, по данным GSMA и/или государственных органов, то вам лучше отказаться от его покупки, так как в последующем воспользоваться им для получения доступа к услугам связи на территории Казахстана у вас не получится", - отмечают в ведомстве.

Для тех же граждан, кто хочет приобрести телефон за границей и привезти его в Казахстан для личного пользования, будет доступна возможность предварительной идентификации (проверки подлинности) устройства по IMEI-коду перед его приобретением и последующей верификации такого устройства после ввоза в страну.

Напомним, 11 февраля в Минцифры сообщили об обновлении правил регистрации мобильных устройств. С 24 марта будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи. В белый список войдут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней. В черный список попадают устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или внесенные в международный черный список GSMA.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила ввести лимит на ввоз в страну смартфонов: не более двух устройств в год для личного пользования. В случае превышения их нужно будет декларировать, а неучтенные устройства - блокировать в сети оператора связи.

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