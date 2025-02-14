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14.02.2025, 13:58

"Будем лечить всех адыраспаном": о негативных последствиях введения НДС в медицине заявляют эксперты

Новости Казахстана 0 367

Эксперты прогнозируют возможную ставку НДС в сфере медицины в 12-15%, что негативно скажется на отрасли - подорожают препараты и стоимость услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на  "31 канал".

Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images
Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images
Ранее, по данным телеканала, министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил ввести ставку НДС 10% для сферы здравоохранения, назвав ее пониженной. При этом ранее медицина, как отмечается в сюжете, вообще не облагалась налогом на добавленную стоимость.

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев уверен, что введение 10%-ного налога для объектов здравоохранения ляжет, в первую очередь, на плечи пациентов - как при покупке лекарств, так и при получении медуслуг.

"НДС - это налог для бедных, потому что в итоге его платит потребитель. Действительно, нас ждет удорожание. Я не думаю, что это ограничится 10%. В лучшем случае это будет 12-15% сверху, но это именно не сам НДС, а стоимость медицинских услуг и медицинских препаратов. Боюсь, что она неминуемо поднимется", - считает Айдар Масатбаев.

В связи с возможным повышением ставки придется корректировать и бюджетные расходы на медпомощь в рамках гарантированного объема, считает эксперт. При этом налог могут ввести уже с октября этого года.

Владельцы частных клиник, как отмечено в материале, опасаются, что из-за повышения цен поток пациентов снизится, а зарплаты персонала и инвестиции в новое оборудование придется сокращать. Себестоимость также вырастет из-за повышения цен на препараты и расходники.

"Государственные медицинские организации имеют возможность, во-первых, получать бесплатно от государства здания, медицинское оборудование, а мы вынуждены покупать все это. Получается, что государственные медицинские организации находятся в привилегированных условиях. И тем самым они могут демпинговать цены на медицинские услуги", - отмечает руководитель частного медицинского центра Данияр Калиев.

В том, что облагать налогом сферу здравоохранения преждевременно, уверен и врач Каиргали Конеев. Тогда и Фонд медстрахования должен будет платить 10% налога, считает он.

"Негативные последствия очень большие. Многие медицинские организации будут уходить в тень. Последствия будут не только экономического плана, но и в плане научно-технических последствий - тоже будем лечить всех адыраспаном", - отмечает детский невролог Каиргали Конеев.

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