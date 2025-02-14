Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды:
"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности".
Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист.
Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента.
С 2002 по 2006 была вице-министром труда и социальной защиты населения.
С 2013 по 2014 возглавляла Министерство труда и соцзащиты.
Затем три года являлась министром здравоохранения и социального развития.
С 2019 по 2020 год – внештатный советник президента Казахстана.
C 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан.
С 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром труда и социальной защиты населения.
2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда. Ее назначили заместителем премьер-министра.
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